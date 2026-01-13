「我還沒退休！」台大前校長管中閔曝下一步：考慮去開Uber

記者柯美儀／台北報導

前台灣大學校長管中閔表示，自己今年7月底才退休。（圖／取自管中閔臉書）

台灣大學前校長管中閔於2023年卸任校長職務後，仍持續在台大授課，去年12月11日，他在臉書發文表示，自己所教授的計量理論課程已上完「最後一堂課」，並預告學術生涯即將告一段落。不少人認為他已經退休，不過，昨（12）日他在臉書強調，自己下學期還有課，七月底才從台大退休，透露「退休後可考慮去開Uber」。

管中閔去年12月11日曬出自己和學生、教授們的合照，回憶自己1989秋天在美國伊利諾大學開始第一次教研究所的計量理論課程，返台後則自1994年秋季開始在台灣大學授課，「37年的計量授課終於劃下句點」，學術生涯即將結束。

「我還沒有退休，望周知」，管中閔12日表示，最近許多朋友們見到自己，都恭喜他退休了。因為去年12月11日，他在臉書貼文說教了37年的計量課終於劃下句點，許多人因此以為那是我他「最後一堂課」。

管中閔笑說「不是哦，不是這樣子」，他下學期其實還有課，七月底才從台大退休，退休後可考慮去開Uber，「坐我的Uber，可在 weak convergence, functional central limit theorem, stochastic integral 等題目中選擇一項免費學習」。

貼文曝光，網友紛紛留言「幽默的管爺」、「要如何預約校長的Uber？」、「真的嗎？帥校長，期待不期而遇的時候」、「校長的Uber跳表價多少？我先儲值五十趟」。

