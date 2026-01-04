▲示意圖/視覺中國

[NOWnews今日新聞] 伍姓男子於在台中市一間夜店結識成年女子，清晨散場後，兩人駕車前往台中太平區雲平精品旅館投宿。女子酒後精神狀況不佳、抵抗能力降低，仍嗆「我都可以當你媽了，你不要亂來」明確拒絕性交，伍男卻違反其意願「霸王硬上弓」，被該女子控告強制性交罪。但法院認為伍男求歡遭拒時隨即停止並進入浴室洗澡，女子未趁機離開，而是洗澡後再度與伍男同床休息，基於諸多疑點認為舉證不足，判決伍姓男子妨害性自主罪無罪。

伍男對與女子一同進入汽車旅館並發生性行為並不否認，但始終否認有強制行為，辯稱雙方是在女子同意下發生關係，且在對方首次表示「不要」時即停止動作，之後再次互動時，對方並未再拒絕。

法院審理指出，刑事案件須依證據認定犯罪事實，檢方負有舉證責任，若無法達到排除合理懷疑的程度，應依法判決無罪。法院也強調，被害人指述雖重要，但不能作為唯一認定有罪的依據，仍須有其他客觀補強證據相互印證。

法院認為，本案中，雙方均為成年，自願進入汽車旅館，後續互動是否已構成「違反意願」，關鍵在於是否有客觀證據顯示被告以強暴、脅迫或其他方式壓制女子的性自主。就女子所指控的壓制、抓傷、咬傷等細節，前後說法出現差異，且相關行為未能獲得其他證據充分佐證。

此外，法院也指出，女子在案發前曾明確說「我都可以當你媽了，你不要亂來」喝止伍男行為，之後女子未趁此期間離開；事後伍男入睡後，女子亦未立即離去或報警，而是多次洗澡後再度與伍男同床休息，直至退房前才報案。法院認為，相關行為與一般性侵案件中常見的被害反應有所落差，增添案件判斷上的疑點。

至於驗傷部分，女子雖經醫院診斷有輕微紅腫及擦傷，但法院認為該等傷勢仍可能發生於一般性行為中的肢體互動，尚不足以證明係遭強制所致。法院也說明，審理性侵案件不應以「理想被害人」的刻板印象作為判斷基準，但在刑事訴訟中，無罪推定原則仍須嚴格落實。綜合全案證據，法院認定檢方提出的證據未達通常一般人均可確信被告有罪的程度，依「罪證有疑、利歸被告」原則，判決伍男無罪。



