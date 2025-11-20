我閣咧等你──路寒袖台語詩集《向玉山》自序

詹宏達（右）、路寒袖（左）合力創作的曲子深受歡迎。（本報資料照片）

公視台語台有一个節目叫《文學跳曼波》，其中一集是報導我的，我共製作單位建議，若有講到我的音樂作品，就一定愛訪問詹宏達老師，因為彼部分若無詹宏達，可能就無路寒袖。

二○二三年十二月二十九日，我佮製作單位透早就到新竹民享街詹宏達的厝矣。幾若冬無見面矣，厝內的布置有小可仔改變，一樓的廚房改做新型的中島式的；本來囥佇樓尾頂工作室的鋼琴搬落來一樓矣。彼工，阮講真濟話，嘛攏誠歡喜，詹宏達甚到主動去彈琴，閣一直cue我唱歌，我只好綴伊的鋼琴唱〈春天的花蕊〉佮〈往事如影〉。佇阮做伙做的所有歌曲內，〈春天的花蕊〉應該是上蓋流行的，而〈往事如影〉是阮兩个攏誠佮意的一條歌。詹宏達彈琴、我唱歌，這是阮做伙寫歌三十二年來的第一擺，嘛是最後一擺。

彼工，詹宏達閣講，伊干焦對我寫的詞有興趣，只要我若肯閣寫詞（伊毋知影我寫詩一直攏無停過），伊就肯閣作曲……。明明就有講有笑，是按怎無到一冬，隔轉年二○二四年十月十五日就傳來伊過身去矣，這是上天咧創治嗎！到這馬，我猶是無法度接受……。

一九七五年九月，我升上高三，學校臺中一中依照慣例重新編班，講是重新編班，其實主要是針對各班一寡對自然組欲轉去社會組的學生，像我就是，我本來佮大部分的同學仝款，是欲考自然組的甲組，尾仔迷到文學，所以轉來欲考文史哲乙組的社會組。

新的班級是三年四班，學生因為是自各班轉來的，所以大部分並無熟似，彼个時陣，我已經接觸文學半年啊，有讀一寡臺灣佮外國的文學，算是比別的同學讀較濟課外的冊，難免有一點仔驕傲，毋過無偌久，我就發現有一个比我閣較苛頭，伊就是詹宏達。

經過一、兩禮拜的觀察了後，我決定揣伊共探一下深淺咧。開講幾遍了，我才知影伊本來是拍算欲考醫學院，毋過伊的興趣是音樂，所以位丙組轉來社會組。高三誠緊就過去啊，雖然阮講無幾改話，毋過互相攏留下袂䆀的印象。

高中畢業了，我從來毋捌想到會閣共詹宏達見面，彼陣仔我感覺阮欲行的人生之路是無仝款的，可能是上天的安排吧，十六年後阮竟然佇臺北重逢，而且是因為流行音樂。

一九九二年我寫的第一首臺語詩〈春雨〉予陳明章提去譜曲，成做潘麗麗第一塊專輯的title song，不而過，編曲的竟然是我高三彼个仝班同學詹宏達！

從此阮兩个變做音樂創作面頂上蓋好、上蓋密切、上蓋濟的伨頭，依照我的統計，阮做伙寫了五十五首歌，類型多元，對流行歌開始，然後是世界首創的選舉歌，其他猶有：社會運動、風土地誌、古蹟民俗、人物紀念、廣告歌、校歌……，佔我百偌首的音樂作品強欲一半。

這本詩集拄才整理好的時陣攏總有六輯，讀幾遍了，發覺第六輯的囡仔詩調性佮其他的作品無啥合，所以尾仔決定刪掉，成做這馬的這五輯。

這改，總算會當共我和詹宏達一開始所寫的、上重要的兩張流行音樂專輯抾鬥陣矣，彼是潘麗麗的第二佮第三塊專輯《畫眉》、《往事如影．冬至圓》，進前因為冊出版時間的關係，這兩塊專輯的詞作分散佇不仝款的詩集，這擺，佇這本詩集內底會當團圓囉。

當然，其他猶有幾若首寫地域文史、民俗宗教，尤其是我曾經推捒的「玉山學」運動，我隊去玉山十偌遍，不而過有機會到山頂尾的干焦九遍，其他的，毋是拄著落雨，就是落雪，所以袂使冒險咧，到今，「第十遍上玉山頂」猶原是我這世人的夢想。

落尾，Honda（宏達）你也會記得袂？彼工去恁兜，你講只要我肯寫詩，你就欲譜曲，轉來了，我隨就寄彼首〈臺灣〉予你，幾工了後，你敲電話來共我討論歌詞，咱決定了，你講：「那按呢，我欲出手啊。」所以，我一直認定歌你一定做好矣，我有共你講過，這條可能是阮兩个上蓋重要的一首作品。

Honda，我閣咧等，等你傳予我。（本文係路寒袖台語詩集《向玉山》自序，晨星出版）