「我阿嬤都比你厲害！」95歲無經驗視障嬤爆紅FPS圈 射擊遊戲虐翻2萬年輕玩家刷新紀錄

95歲阿嬤Anne Krohley（右下）挑戰Aimlabs射擊關卡，幾乎每發子彈命中目標，展現驚人準度。（翻攝自X/ZachsMaxed）

視障也能在射擊遊戲擊敗2萬玩家！一名95歲的阿嬤Anne Krohley近日在國際射擊遊戲社群意外爆紅。雖然幾乎沒有FPS（第一人稱射擊）遊戲經驗，甚至已被認定為法定視障者，但她在射擊訓練軟體中展現驚人準度，成績甚至超越超過2萬名玩家，吸引網友熱議。

95歲阿嬤如何成為FPS高手？

據外媒報導，職業FPS玩家ZachsMaxed在推特分享一段影片，影片主角正是他的阿嬤Anne Krohley。影片中，阿嬤使用知名練槍軟體Aimlabs，挑戰「Spidershot」速度型關卡，幾乎每發子彈都命中目標。

ZachsMaxed透露，阿嬤因患有黃斑部病變，中央視力嚴重受損，依法屬視障者。為了克服視力限制，她在遊戲中使用放大的準星，利用周邊視野來瞄準目標，即便如此，她仍能快速修正瞄準，僅有少數目標未擊中。

超越2萬玩家 刷新個人最佳分數

「她可能是史上接觸射擊訓練最年長的玩家，同時擊敗了大量年齡不到她一半、經驗相近的對手。」影片尾段顯示排行榜與分數，Anne不僅刷新自己的最佳成績，分數進步幅度高達2,700分，更一口氣超越約2.4萬名Aimlabs玩家。

這段影片曝光後，網友紛紛留言大讚：「史上最強」「真·阿嬤都比你厲害」，甚至有FPS玩家自嘲：「也許問題不在年紀，而是我們還不夠努力。」

ZachsMaxed也分享Anne的其他創作，包括專為70歲以上長者設計的運動教學影片，顯示阿嬤在生活與遊戲上都有積極嘗試新事物的態度。

