「我非常需要町田君的存在」竹內涼真、町田啓太《10Dance》不用替身 導演讚：這就是愛

竹內涼真（右）與町田啓太在《10Dance》記者會暢聊拍戲點滴，町田難忘大友導演燦笑要求他們學完10種舞蹈，「我當時僵住了！」竹內涼真大笑。（翻攝Netflix jp IG）

備受期待的Netflix真人電影《10Dance》今（17日）在日本舉行記者會，兩位主演竹內涼真與町田啓太現身時便互相拍肩打氣，展現出高度信任與默契。竹內涼真感性表示，這部戲是他演員生涯 12 年來，第一次感受到心靈與身體如此高度連結的作品；他透露收到劇本時正值31歲生日前夕，當時便下定決心要在 32 歲生日前完成這件人生大事 ，當得知搭檔演員是町田啓太時，內心感到非常安心，直呼：「就是他了！」

町田啓太坦言算是有舞蹈經驗的他，在面對競技舞蹈中拉丁與標準舞的專業領域，原本的基礎完全派不上用場，一開始練習時甚至感到絕望。他回憶起初大友啟史導帶著燦爛笑容對他們說：「10Dance就是拉丁舞5項、標準舞5項，全部加起來共10種舞，我們把10種舞全部都做了吧。」那一瞬間，町田整個人都「僵掉」。

竹內涼真與町田啓太在記者會上擁抱。（翻攝Netflix jp IG）

但兩人最終決定「豁出去」，他們經歷了長達一年的準備與地獄般的集訓，只為了達到世界級水準。町田透露練習量大到腳趾經常瘀血，腳趾甲甚至先後「脫落了三次」，但他與竹內涼真依然堅持不用替身，用傷痕換取最震撼的舞蹈畫面。除了體能挑戰，大友導演現場的拍攝方式也將演員逼向極限。竹內涼真笑說，導演的攝影機常常直接貼到「鼻尖」這麼近的距離，在那種連呼吸聲都聽得一清二楚的壓迫感下，根本沒辦法「演戲」，只能交出最真實的反應。

竹內涼真（右）坦言知道町田啓太接演時覺得安心。（翻攝Netflix jp IG）

這樣的拍攝方式讓町田啓太超有感，在正式拍攝時常有預期之外的驚喜。他說雖然自己擅於記住舞步，但竹內涼真的身體本能直覺更令他震撼，「當我快要脫離節奏時，竹內君會用背部用力地把我推回（節奏）來」。這種突如其來的肢體能量常讓町田露出最本能的反應，而這種「不造假的瞬間」正是大友導演最想捕捉並保留的畫面；町田感性表示，在那瞬間會感覺到：「啊，現在我們連結在一起、有進入狀態了」。

《10Dance》將於12月18日全球上線。（Netflix提供）

兩人也坦言這段日子建立起了深刻的相互依賴，竹內涼真直言：「在私生活或是工作陷入低潮時，我發現自己非常需要『町田君』這個存在。鈴木信也（角色）也是一樣，他非常需要杉木信也身上那些自己所沒有的東西」。大友導演表示劇組在舞蹈聖地英國「黑池（Blackpool）」拍攝時，兩位演員在那裡跳舞，周圍觀看的專業群眾發出了並非客套、而是真實的歡呼聲，他坦言兩位演員展現出的表演讓他感受到，這就是「愛」，他認為這種愛不僅存在於角色之間，也存在於演員對作品的投入中，這種超越表演、真實發生的情感連結，正是這部作品最迷人的地方。

竹內涼真與町田啓太長時間練舞相處，讓他們私下也成為互相依靠的朋友。（翻攝Netflix jp IG）

