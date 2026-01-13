「我願意加班、再一刀就好」 彰化基督教醫院文宣遭批情勒醫護

彰化基督教醫院最近出現一張文宣寫著「我今天願意加班」，引發基層醫護不滿，照片PO上網後，也被網友痛批情緒勒索。對此，彰基院方今（13）日出面解釋，需要臨時加班都是發生在急診手術室，但都採取自願制，不會強迫同仁。

彰基醫院文宣上寫著「我今天願意加班」，底下搭配護士圖案說「再一刀就好」，點燃網路上醫護情緒炸鍋，網友痛批這根本是情緒勒索，也有人表示若錢給到位，就不怕沒人加班，貼文引起討論。

對此，院方解釋這張標語的初衷，其實是想以幽默、勵志的角度增強服務意願，但不會強迫加班。院內有近2000名護理師，只有開刀房的麻醉和手術護理師會需要臨時加班，院方都會給優渥的加班費和實質獎勵。

願意出面受訪的彰基麻醉護理師緩頰表示，這是護理師的使命跟責任，如果沒有自願加班，那些患者也是一直被延遲手術。

彰基醫療長張尚文指出，都是採取自願加班，絕大多數也都不超過2小時，主要都是發生在急診手術。

彰基醫療長表示加班都是自願制。圖／台視新聞

彰化／戴榮懋 責任編輯／洪季謙

