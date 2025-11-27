「我願意一直做這行到60歲」 蘇格蘭關於性交易入罪的辯論

波塞琳·维多利亚（Porcelain Victoria）担心，法律的变更可能会将性工作者推向贫困。 [BBC]

波塞琳·維多利亞（Porcelain Victoria）從事性工作已有八年。

這位26歲的女性表示，自僱工作讓她能夠靈活安排工作時間，這有助於照顧孩子。

「我非常享受這種自由，當然，還有為客戶帶來笑容。」她說。

「在任何客戶服務行業中，你都希望為客戶帶來笑容，無論你是廚師、水管工，還是只是在商店工作。」

波塞琳·維多利亞說，她從18歲開始從事性工作，並以此作為逃離家庭虐待的一種方式。

「基本上，我計劃一直做到做不動為止。我很樂意一直做到60歲。」她說。

「我的計劃是希望能半退休，成為一名諮詢師，幫助情侶和單身人士在性癖好和戀物方面理解自己的性取向。」

但她擔心，蘇格蘭法律的潛在變化可能會將她和其他性工作者推向貧困。

蘇格蘭議會獨立議員阿什·里根（Ash Regan）提出了一項法案，將支付性服務費用定為犯罪。這種做法通常被稱為「北歐模式」，最早在瑞典實施。

阿什·里根的法案將「購買性服務」定為刑事犯罪。 [BBC]

曾參加蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁競選的里根（Regan）認為，挑戰男性對性交易的需求將有助於保護女性。

目前，在蘇格蘭，性交易的買賣本身是合法的，但某些相關行為——如拉客、慢駛招妓和經營妓院——是違法的。

根據里根的計劃，出售性服務將是合法的，但購買性服務將被定為刑事犯罪。性工作者將享有法定權利獲得支持，且因拉客而被定罪的記錄將被消除。關於妓院的法律則不會改變。

但這些計劃引發了分歧。

在蘇格蘭法夫（Fife）地區工作的波塞琳·維多利亞表示，性工作為她提供了收入，讓她能盡其所能給孩子最好的生活。

她說，將客戶定罪會把性工作者推向貧困。

「想來找我們、見我們並付錢給我們的客戶會變少。」她說。

「我很清楚，如果我去做一份朝九晚五的正常工作，就付不起賬單了。」

波塞琳·維多利亞的擔憂與阿米莉亞（Amelia，匿名）不謀而合。阿米莉亞六年前決定開始從事性工作。

「我當時在酒店業工作，一個班11個小時，中間只有20分鐘休息，」她說。

「儘管我很努力，但在工作中還是經常受到嚴厲的訓斥。感覺不管我做什麼，永遠都不夠好。」

「我開始做了幾年的OnlyFans（一家成人娛樂平台）。後來通過網絡、Instagram以及與其他性工作者見面，我意識到我對從事面對面的性工作很感興趣。」

在愛丁堡地區工作的阿米莉亞並不同意議員里根的觀點，即北歐模式將導致針對婦女的暴力減少。

她擔心這種模式只會嚇退那些「好」的客戶。

「我認為我們這是為了向男性傳遞一個信息，而願意將性工作者置於暴力的風險之中。這太瘋狂了，而且行不通。」她說。

「因為那些會傷害你的暴力客戶反正都在違法。他們會很樂意去找性工作者。不管有沒有北歐模式，想傷害我的客戶還是會動手。」

她還擔心，其他根據這些計劃將被定罪的客戶，為了躲避警察，會不願意分享他們的個人詳細信息。

「如果我能坐下來向一位政治人物展示我的預約流程，他們會立刻明白北歐模式將如何讓我處於不安全的境地。」她說。

「如果我無法獲得客戶的姓名、年齡、號碼這些基本資料，我就無法在工作中感到安全。沒有他們的名字，我絕不會接單。」

布羅納·安德魯（Bronagh Andrew）表示，她的組織今年救助的被販運婦女性人數顯著增加。 [BBC]

有人認為里根的計劃可能會危及她試圖保護的人群，對此她不以為然。

「這完全是無稽之談，」她說，「目前，從事賣淫活動的人和嫖客之間的權力平衡非常有利於嫖客，而嫖客往往利用這一點來進一步剝削婦女的脆弱性。」

「所以他們會對她們說『你知道如果你不按我說的做，我就去報警舉報你』之類的話，而在北歐模式下情況則相反。從事賣淫活動的婦女可以對嫖客說：『不，我不會答應那個要求，而且我可以報警舉報你』。」

「這聽起來好像沒什麼，但是一種微妙的權力轉移，我認為這給那些從事賣淫活動的人提供了更多的安全和保障。」

波塞琳·維多利亞和阿米莉亞都完全承認，並非所有出賣性服務的人都是自願選擇這麼做的，她們也不代表蘇格蘭的每一位性工作者。

里根得到了一些曾參與性交易的人以及一些致力於支持她們的人的支持。

布羅納·安德魯（Bronagh Andrew）是塔拉（Tara，反人口販運意識提升聯盟）的運營經理，這是一個為人口販運倖存者提供支持的服務機構。

基於該組織在性交易方面的經驗，它強烈支持里根的計劃。

今年，該機構救助的被販運婦女人數顯著增加。

「在今年4月到9月期間，我們救助了124名婦女。」安德魯女士說。

「在這六個月期間，有43名婦女是新近被確認並轉介給我們的，這比今年之前的數字有大幅躍升。」

塔拉（Tara）支援的婦女極度脆弱。安德魯（Andrew）女士明確表示，由於她們遭受過創傷，該組織絕不會安排任何人接受採訪。

「人口販子使用許多不同且花樣百出的手段來控制婦女。」她說。

「這些婦女不會說英語，許多人分不清方向，甚至不知道自己身處英國的哪個地方。我們曾接收過一名被轉介來的年輕女子，她以為自己在多倫多——她根本不知道自己在格拉斯哥。」

就在上週，蘇格蘭政府表示「強烈支持」將購買性服務定為非法，但也對阿什·里根的法案表示了「嚴重關切」。

部長們希望看到對該立法進行「實質性修訂」，這意味著該法案不太可能在議會休會前獲得通過。

這是一場複雜的辯論。雙方都想要同樣的東西，那就是改善婦女的生活。

但對於這種改善應該是什麼樣子，他們持有截然不同的觀點。