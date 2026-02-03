我養你長大，要懂得感恩！12種「育兒毒藥」行為：讓孩子自我懷疑

加拿大安大略省的兒童創傷治療師摩根．波梅爾斯（Morgan Pommells）近日在Instagram上分享一份引發熱議的清單，列出父母應該停止的12種行為。《優活健康網》特選此篇，摩根指出，許多看似「日常」的管教方式，實際上會在孩子心中留下長期的情感創傷，影響成年後的人際與自我價值。











「孩子不需要完美的父母，他們需要的是安全的養育。」兒童創傷治療師摩根近日在Instagram上分享父母應該停止的12種行為。並提出呼籲，為人父母的關鍵不在完美，而在覺察。

情緒失控，是家庭安全感的破口



波梅爾斯提醒，許多父母在下班後情緒緊繃，容易將壓力轉向孩子。她呼籲家長避免以下行為：

一下班就對孩子大吼大叫。 用冷戰懲罰家人。 用大聲或具威脅性的語氣叫醒孩子。

摩根提到，當孩子在高壓環境下長大，神經系統會長期處於警戒狀態，導致焦慮、過度防衛，甚至成年後仍難以信任他人。





偏心、自責、拒絕道歉的父母



情感操控與偏愛同樣具破壞力。波梅爾斯指出，以下幾種互動最容易讓孩子自我懷疑：

明顯偏袒其中一位孩子。 當孩子表達難過時，轉而責怪自己（如：「看來我真是糟糕的媽媽」）。 以「我是家長」為由拒絕道歉。她強調，道歉不會削弱權威，反而教會孩子「責任」與「修復關係」的重要性。





孩子不是家長的情緒出口



根據美國藥物濫用與心理健康服務管理局的統計，三分之二的孩子在16歲前至少經歷過一次心理創傷。波梅爾斯表示，許多創傷並非源於重大事件，而是長期累積的小型壓迫：

讓全家為父母的壞情緒「如履薄冰」。 對另一半的錯誤視而不見，未保護孩子。 將孩子當成情緒依靠或傾訴對象。 因「世界不公平」而認為自己可以對孩子不公平。





停止以「感恩」為理由綁架孩子



在最後兩點中，波梅爾斯特別提到心理界常見的家庭權力失衡：

把孩子視為自己的延伸，剝奪他們獨立的情緒與選擇。 要求孩子感激父母提供的生活。

波梅爾斯說：「養育是責任，不是交換。孩子不該因為活著就感到虧欠。」她同時強調，99.9%的父母都是出於好意，但若不覺察自己的情緒投射，善意也可能成為壓力。

波梅爾斯只要願意調整、學習，家庭氛圍就能改變。安全的親子關係，是培養孩子自尊、韌性與信任感的根基。正如她所言：「父母的任務不是讓孩子避免所有痛苦，而是讓他們知道，即使痛苦發生，也依然被愛。」

（本文獲媽媽寶寶授權轉載，原文為：心理治療師列出12個「應該停止對孩子做的事」，別以「感恩」為理由綁架孩子）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為我養你長大，要懂得感恩！12種「育兒毒藥」行為：讓孩子自我懷疑