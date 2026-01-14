我駐韓代表駁「一個中國」 陸批「無知」：中韓堅決反對錯誤言論

中國大陸駐韓國大使館13日晚間在官網發布發言人聲明。中方指出，駐韓國台北代表部人員日前在韓國在野黨議員主辦的研討會上稱「韓國政府承認的『一個中國』不一定是中華人民共和國」的言論純屬無知，「中韓雙方對這種嚴重錯誤言論都不可容忍、堅決反對」。

我駐韓代表丘高偉日前出席由國民力量黨議員舉行的「在強小國台灣尋找大韓民國未來」研討會，接受媒體採訪時表示「一個中國」未必意味著中華人民共和國。

對此，陸駐韓使館發言人聲稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。並表示1949年10月1日中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有變，中華人民共和國政府理所應當地對包括台灣在內的全部領土行使主權。

發言人進一步提到，1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣政府的「代表」從聯合國驅逐出去。1992年「中韓建交聯合公報」明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國一部分的立場。

發言人強調，「台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心。台灣是中國的一個省。圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政」。中方堅決反對任何國家以任何形式與台灣發展官方關係或展開具有政治意義的活動。

發言人又指出，韓國國會議員具有官方身份和重要政治影響。中方「明確反對韓國國會議員同台方交往，或邀請台機構人員參加活動。任何政治勢力企圖打『中國牌』謀求政治利益，都不會得逞。任何藉台灣問題干擾破壞中韓關係的企圖，相信中韓兩國人民都不會答應」。

發言人最後說，當前，中韓關係迎來改善發展新機遇，兩國友好合作氛圍明顯上揚。希望雙方珍惜來之不易的良好局面，共同落實好兩國元首重要共識，推動中韓戰略合作夥伴關係乘勢而上更好發展。

韓國總統李在明本月對大陸進行國事訪問前，接受大陸官媒《央視》專訪談及台灣議題。李在明當時稱，「我本人也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要」。

