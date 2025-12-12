我駐馬紹爾新任大使太帥了！「照片曝光」網暴動朝聖

中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館日前在臉書PO文，熱烈歡迎駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民，而其帥氣的模樣，引發網友關注，驚喊「帥到我以為是AI照片」。

駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民。（圖取自中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館官網）

從中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館官網資料顯示，徐蔚民畢業於國立政治大學政治學系，其外交經歷豐富，曾任國際組織司參事回部辦事、駐泰國代表處參事、駐拉脫維亞代表處參事、駐拉脫維亞代表處副參事、非政府組織國際事務會副參事回部辦事、駐瑞典代表處副參事、駐瑞典代表處一等秘書、駐馬紹爾群島共和國大使館一等秘書、國際組織司科長。

許多網友留言表示「帥到我以為是AI照片」、「太帥了啦... My God」、「瞳孔顏色好特別喔，真的不是混血嗎」，但也有網友看照片指出「那是以前年輕時的照片，這是他現在的樣子」。

徐蔚民。（圖取自中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館臉書）

中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館指出，台灣與馬紹爾群島在1998年11月建交，剛剛慶祝建交27週年。徐蔚民於上週日、11月30日抵達首都馬久羅，24小時後隨即呈遞到任國書，象徵馬紹爾政府與海妮總統對於兩國關係的高度重視。

中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使進一步指出，徐蔚民初進外交部在新聞文化司當薦任科員的第一個任務，就是協助辦理1998年台灣與馬紹爾群島建交記者會；2008至2011年首次奉派馬國；2017年從當時駐地拉脫維亞被徵召，飛越幾乎整個地球來到馬國，支援前總統蔡英文到訪相關事宜；11月28日則是以大使身分奉派馬紹爾群島，經過兩天轉機、飛行，30日抵達，受到台灣僑胞們熱情接機，徐蔚民感性表示「不僅是以一個老朋友身分回來、感覺更像是以馬紹爾群島大家庭一份子(as a member of the RMI family)遠遊歸來一般」。

