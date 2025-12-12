我駐馬紹爾新任大使「形象照」曝光 網驚：帥到以為是AI

中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館日前在臉書PO文，熱烈歡迎駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民，同時貼出他的簡歷介紹，而連結點開也有徐蔚民照片。該張超高顏值的照片，更是立刻引發網友注意，直喊「帥到我以為是AI照片！」

從駐馬紹爾群島共和國大使館官網資料顯示，徐蔚民為國立政治大學政治學系，曾任國際組織司參事回部辦事、駐泰國代表處參事、駐拉脫維亞代表處參事、駐拉脫維亞代表處副參事、非政府組織國際事務會副參事回部辦事、駐瑞典代表處副參事、駐瑞典代表處一等秘書、駐馬紹爾群島共和國大使館一等秘書、國際組織司科長；外交資歷深厚。

而網友看到徐蔚民在官網照片後，紛紛驚呼「太帥了啦！My God」、「差一點認不出來～大使超帥的」、「好像大明星」、「大使怎麼這麼帥」。另有眼尖網友則是發現徐蔚民近況照片，稱「那是以前年輕的照片」。

另外，徐蔚民在當地時間1日上午向馬國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書。他向海妮總統表示，帶著中華民國總統賴清德與全體國人的信任與託付，再次回到馬國，將會與大使館所有同仁，竭盡所能，提升兩國關係，在安全、醫療、永續、海洋等議題加強合作，深化雙方人民互利共榮的友誼。

