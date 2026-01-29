「我一場比賽花2000英鎊」：Z世代的Hyrox健身狂迷

艾蘭娜·法爾康納從2023年到現在已經參加過20場不同的Hyrox比賽 [BBC]

Hyrox是一項風靡全球且毫無減退跡象的健身熱潮——今年預計將有130萬人於世界各地參加至少一場Hyrox賽事。

這項結合跑步和多種健身動作的比賽，特別受到千禧一代和Z世代（現今20多歲至40出頭）年輕人的喜愛。

它的迅速流行，很大程度與社交媒體的推動有關。

對許多參賽者而言，穿搭甚至成為不可或缺的一部分——很多人會選擇穿著高端運動品牌，並和隊友們配成套裝。

從2023年開始參賽的永續領域（可持續產業）從業者艾蘭娜·法爾康納（Allana Falconer ）說，她已經「愛上了」這項運動。

她目前已在六個國家、12座城市參加了20場不同的賽事。

她接受BBC國際部（BBC World Service）訪問時說：「我所有的假期都圍繞Hyrox展開，或是把比賽排進假期裡。」

這位29歲的參賽者表示，她目前最高的一筆花費是在去年到芝加哥參加世界錦標賽時，總共花了2000英鎊。

運動是身份認同的一部分

艾芙珍妮亞·科羅列娃（在她位於倫敦的健身房打造專屬的Hyrox訓練空間，耗資75000 英鎊 [ONE LDN]

「若是到國外比賽，我通常每趟會花大約400英鎊，包含兩晚住宿與交通，比賽門票則是120英鎊，」她說。

由於參加賽事頻繁，她說她需要大量運動裝備，「我把鞋子穿壞的速度快得離譜。」

ONE LDN健身房創辦人艾芙珍妮亞·科羅列娃（Evgenia Koroleva）表示，如果把參加此類比賽當作認真投入的興趣，成本「可能會非常驚人」。

她估計，一位到外地參加Hyrox的選手，在週末可能會花費「500至1000英鎊」，其中光是報名費就要約120英鎊。

「Hyrox讓人產生一種上癮的感覺，因為大家不會只做一場。做完第一場後就會報名下一場，而因為賽道都相同，會激起與自己競爭的心。」她說。

參賽成本確實比馬拉松高，因此也有人批評它。「花錢出國，只為跑一跑、喘一喘，對我來說有點太誇張，」一位曾經的參加者在Reddit上這樣寫道。

在里士滿公園開設戶外訓練課程的私人教練、「parkfit」創辦人弗蘭·瑟爾（Fran Sirl）認為，這類運動可能讓人感到有壓力，因此他常提醒學生，不需要專業裝備也可以變得健康。

「我會帶團體去公園，有時只是散步開始，然後加入弓步、在長椅上做伏地挺身。運動不需要昂貴也不需要很複雜。找到讓你願意一次次回來做的事才是重點，不管是高強度訓練還是散步。」

大多受訪選手認為Hyrox的價格是合理的，因為它需要租用大型場地、專業器材，以及評審團。

艾芙珍妮亞指出，人們願意花這麼多錢反映了一種更廣泛的「文化轉變」，也就是二、三十歲世代願意在運動上投入更多金錢。

「運動是不可或缺、也是他們身份認同的一部分，」她說。

根據運動應用程式Strava的資料，運動花費是「Z世代」（1997–2012出生者）的優先項目之一。

調查顯示，三分之一的Z世代今年計劃在運動上花更多錢，將近三分之二的人說他們寧願買新運動服，也不願把錢花在約會上。

隨著「馬拉松假期（mara-cations）」和Hyrox假期的興起，一些旅行社甚至推出了專門為比賽設計的配套行程。

在英國，Hyrox賽事經常很快售罄，因此許多人選擇前往海外參加。

Hyrox自2021年舉辦第一場比賽以來，男女比例接近50/50。

比賽內容包括八次1公里跑步，中間穿插「波比闊步跳」（burpee borad jump）、雪橇拉動、划船等運動。

參賽者可選擇單人參賽、或與混合或同性別的隊友組隊參賽。

盧夫堡大學專攻運動與心理健康的學者佛洛倫斯·金納弗里克博士（Dr Florence Kinnafick ）表示，由於項目多樣，會讓競賽變得「令人上癮」。

但她也說，「強調競爭並不適合所有人」。

她提醒說，如果人們對提升成績過度執著，可能會有過度訓練的風險。

但就動作本身而言，她認為雖然比賽很辛苦，「並沒有特別高深的技巧」，對新手來說相對安全。

「我入坑了」

喬萊爾已在歐洲參加過10場不同的Hyrox賽事 [BBC]

目前已參加10場賽事的喬萊爾·希爾（Jorell Hill）說，他「絕對已經入坑了」。

「我第一次參加Hyrox是在2024年12月。從那之後，我沒有去過任何一趟不是為了半馬、全馬或Hyrox的海外旅遊。」

這位27歲的消防員說，他的生活「以前是外出、見朋友、去酒吧、大量喝酒」，但現在幾乎所有假期都變成「健身旅遊和比賽」。

他已經為比賽前往「六七個不同國家」，今年則希望能到美國和其他更遠的地方參賽。

搬到倫敦才一年多的他說，他大部分的朋友都是透過健身認識的。

他說：「我現在不再花錢買外出穿的衣服，而是買新的健身裝備。」