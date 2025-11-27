我10月景氣燈號續呈黃紅燈

國家發展委員會（下稱國發會）發布，今（一一四）年十月景氣對策信號綜合判斷分數為為三十五分，較九月下修值三十四分，增加一分，燈號續呈黃紅燈。

國發會分析，股價指數受臺股創高帶動，轉為紅燈，其餘構成項目燈號維持不變。另領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示國內景氣仍穩步成長。

展望未來，國發會表示，隨全球AI算力需求持續成長，帶動AI資料中心與相關設備加速建置，加上科技新品推陳出新，歐美年終採購旺季來臨，將挹注出口動能；投資方面，AI商機驅動半導體及相關供應鏈調升資本支出，國際大廠也加碼投資臺灣，加以政府推動AI新十大建設，及公共建設執行量創歷年同期新高，投資動能可望延續；消費方面，普發現金、連假與演唱會商機有助促進旅遊及消費，加以政府推動減稅減負擔措施，均有助提高國人可支配所得，活絡民間消費。惟國際關稅與貿易政策進展、主要國家貨幣政策走向等不確定因素猶存，仍須密切關注對我國景氣潛在影響。