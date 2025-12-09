我11月出口640.5億美元改寫歷年單月新高

財政部九日發布十一月海關進出口貿易初步統計分析，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶端拉貨動能持續強勁，加上傳統外銷旺季效應挹注，十一月出口以六四○·五億美元改寫歷年單月新高紀錄，年增率達五六％，連續二十五個月正成長；進口值四七九·七億美元，同創單月新高，年增四五％，主因係AI產業鏈之國際分工運作、出口引申需求與設備購置增加。累計一至十一月出口年增三四·一％、進口增二三·五％。

十一月出口主要貨品中，資通與視聽產品因顯示卡、伺服器等出貨攀升，年增一·七倍，電子零組件受AI商機蓬勃與記憶體價量齊揚帶動，年增二九·三％，兩貨類出口值均為單月新高；塑橡膠及其製品則受市場需求疲弱與海外產能過剩波及，出口年減一三·六％。累計一至十一月電子零組件、資通與視聽產品合占總出口比重達七三·七％，併計年增五一·八％，其餘貨類僅增一％。

財政部分析，未來AI應用帶動之全球算力需求持續攀升，促使大型雲端服務業者加速建置資料中心等基礎設施，各國政府亦積極推動主權AI，可望激勵相關硬體需求維持高檔，並有助維繫我國出口成長動能，惟主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性因素猶存，仍待密切關注後續發展。

統計顯示，主要出口國家／地區與上年同月比較，十一月對美國出口再創新高，對歐洲為歷年單月次高。對美國出口二四四·二億美元，較上年同月增一五七·七億美元（增一·八倍），其中資通與視聽產品增一五七·五億美元（增三·二倍）、電子零組件增○·九億美元（增一一·六％）、電機產品增○·七億美元（增一三·九％），基本金屬及其製品減一億美元（減一六·六％）、運輸工具減○·五億美元（減一七％）。

對中國大陸與香港出口一六二·一億美元，較上年同月增二二·九億美元（增一六·五％），其中電子零組件增二三·六億美元（增二七·六％）、光學及精密儀器增○·五億美元（增一五·九％）。對東協出口九九·五億美元，較上年同月增二三·八億美元（增三一·五％），其中電子零組件增一三·一億美元（增三二·八％）。對歐洲出口四一·一億美元，較上年同月增一一億美元（增三六·八％），其中資通與視聽產品增八·四億美元（增七四·九％）、機械增一·四億美元（增五七·二％）。對日本出口二七·五億美元，較上年同月增四·二億美元（增一八·二％），其中電子零組件增五·三億美元（增六一·三％）。

與上年同期比較，累計一至十一月對美國出口一七六○·四億美元，較上年同期增七四五·二億美元（增七三·四％），對中國大陸與香港出口一五五一億美元，增一八三·三億美元（增一三·四％），對東協出口一○八二·八億美元，增二九四·五億美元（增三七·四％），對歐洲出口三六五·四億美元，增九·九億美元（增二·八％），對日本出口二七一·五億美元，增三五·九億美元（增一五·二％）。