我11月景氣燈號續呈黃紅燈

[Newtalk新聞] 年底封關倒數，台股再創新高，外資的動作轉向為 2026 年預做佈局模式，大盤在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。 台灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的「主動台新優勢成長」（00987A），及群益投信募集發行的「主動群益科技創新」（00992A）將於明（30）日掛牌，並得辦理融資融券。含上述兩檔ETF，在集中市場掛牌的ETF將達 205 檔。（含被動式 190 檔及主動式 15 檔） 此外，甫在上周五（26日）成立的，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計將在明（2026）年 1 月 7 日起正式於交易所上市掛牌交易，將成為明年首檔掛牌的台股主動式ETF。 今年來，台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，明年在全球寬鬆政策、科技業訂單與獲利預期勁下，加上九合一選舉的政策的利多助攻下，預期台股投資的前景樂觀。各大券商預估，明年台股指數高點區間落在 30,000～35,000 點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第一季台股在「紅包行情」效應的推波助瀾下，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理

