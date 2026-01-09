我F-16機堡居然沒有門 呂禮詩：被對岸看到恐會笑死

花蓮空軍F-16V飛官辛柏毅6日晚間執行例行訓練，在花蓮豐濱鄉外海失事，連喊3次跳傘失聯，目前國軍與海巡署已經搜索4天。針對這次事故，前海軍艦長呂禮詩表示，大家都講到MMC的電腦如何運用，又講到有關於自動對地防撞系統。但絕對不是只有這兩樣東西，我們的F-16機堡居然沒有門，這被對岸看到恐會笑死。

針對國民黨立委徐巧芯追問F-16V上半年到幾架？呂禮詩8日在中天《頭條開講》節目中表示，徐巧芯問到了問題的核心，但是問錯人了，她問一位律師根本沒有用，而且這個律師也許遲早就會把這一個國防部長這個工作交付出去。她應該問的是空軍參謀長或是相關可以列席的人，因為這些人未來要升官，直接會放在立法院公報裡，未來如果真的出事，就唯你們是問，那就真的按著辦。

呂禮詩接著表示，現在我們每次經歷一次事情，我們就變就變成一個領域的專家。現在大家都快要變成MMC的專家了，大家都講到MMC的電腦如何運用，又講到有關於自動對地防撞系統。但絕對不是只有這兩樣東西，我們看看空軍的機堡，如果給對岸看到會笑死。我們的機堡沒有門，也就算了，去年漢光41號演習軍聞社的照片，沒有門之外，連機堡裡面都在滲水，這防炸嗎？不防炸吧，或者是已經有一個缺陷。

呂禮詩指出，對岸的機堡是有門的，看看這個防炸的門到底有多厚，除了前後有門，上面有混凝土，裡面還有內襯鋼板、防炸鋼板。我們有什麼？我們有的是報效國家的一股氣而已，其實這一點辦法都沒有。

