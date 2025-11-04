主計總處10月31日發布第3季GDP成長概估為7.64%，較8月預測數大幅增加4.73個百分點。 圖：行政院（出口示意圖）

[Newtalk新聞] 受惠人工智慧（AI）龐大商機帶動半導體、電子零組件出口暢旺。主計總處10月31日發布第3季實質國內生產毛額（GDP）成長概估為7.64%，較8月預測數大幅增加4.73個百分點，出色的經濟表現受到全球關注，韓國媒體驚嘆，台灣這個「強國」第三季GDP增長寫下17年來新高，居亞洲「四小龍」之冠，台灣「整個國家都在享​​受AI熱潮帶來的紅利」。

根據韓媒「HankYung」3日報導，台灣第三季經濟成長率創17年來新高，位居亞洲「四小龍」榜首，主要是受AI熱潮推動，出口大爆發，尤其是半導體出口，較去年同期成長36%。整個台灣似乎都搭上AI熱潮的順風車，如果目前的趨勢持續下去，台灣的人均GDP可望22年來首次超越韓國。

報導指出，台灣經濟第二季成長超過8%，外界一度擔憂下半年成長率會放緩。許多人也預測，美國對等關稅可能會阻礙台灣經濟發展。因此，台灣主計總處最初預測下半年經濟成長將略有放緩，現在則表示經濟持續擴張。主計總處公佈的數據顯示，台灣經濟成長依然強勁，今年第三季創17年來最高水準，

報導續指，台灣經濟成長速度在亞洲「四小龍」中位居榜首，顯著高於韓國（1.7%）、香港（3.8%）和新加坡（2.9%）。受經濟成長的推動，台灣的人均GDP也在快速提升。IMF預測，台灣的人均GDP將從去年的3萬4060美元，增加到今年的3萬7827美元，排名從第38名上升至第35名。

報導提到，同期韓國的人均GDP將從3萬6223美元降至3萬5962美元，排名從第34名下降至第37名，這是台灣人均GDP 22年來首度超越韓國。台灣的人均GDP預計明年突破4萬美元，比韓國更早邁入4萬美元時代。考慮到半導體產業的成長，預計到2030年，台灣的人均GDP將超過5萬美元，而韓國預計同年僅能達到4萬4262美元。

