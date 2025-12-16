戒不掉不是癮「是恐懼」！專家揭戒菸失敗真兇

【健康醫療網／編輯部整理】儘管香菸造成的死亡人數遠多於海洛因，但我們仍把海洛因視為硬性藥物，尼古丁被歸類在社交藥物的範疇。

這種藥十分容易上癮，只要試過一次，就會立刻上癮，一輩子也擺脫不了。這種藥也很昂貴，上癮的人長期下來平均花費超過十二萬英鎊，但不管花多少錢，他們總能湊出那些金額，無論要犧牲什麼。

當你使用這種藥物時，會變得昏昏欲睡，呼吸急促，免疫力降低，容易罹患各種疾病。更糟糕的是，它還會悄悄破壞你的神經系統、勇氣、自信和專注力。被這個討厭的東西所奴役使你感到自卑，但它越拖累你，你就越依賴它。那這種藥物有什麼好處？好處是零，什麼也沒有。

廣告 廣告

另外，它的味道難聞，會引起口臭，使牙齒染色，造成喘鳴、咳嗽、羞愧和內疚，每年奪走全球七百萬人的性命。

沒錯，我說的不是海洛因，而是尼古丁。

戒菸最大阻力 不是癮而是恐懼

吸菸者會因為各種恐懼而戒不了菸：

1恐懼無法享受美食、飲料或社交場合，2恐懼無法處理壓力，3恐懼無法集中注意力，4恐懼必須經歷可怕的創傷才能擺脫菸癮，5恐懼必須終生抵抗香菸的誘惑。

他們擔心自己沒有能力適應上述情況，因此每次戒菸都以失敗告終。他們真正恐懼的其實是成功。

害怕失敗是一種鼓舞心理，能驅使演員背台詞、運動員認真訓練、飛行員檢查儀器等等。因為害怕失敗而不嘗試戒菸毫無邏輯，你所害怕的災難早已發生：你抽菸！

不試著戒菸，保證會發生讓你意想不到的事—你仍然會抽菸。反之，考慮到你將獲得的好處，你的家人和朋友會感到多自豪？更重要的是，你會有多得意？

上面列出的恐懼等同於對成功的恐懼。「如果我戒菸了，生活會很難過。」吸菸者被愚弄相信香菸能在他們感到壓力時提供支持，沒有菸抽的日子毫無樂趣可言。只要想到再也不能抽菸就感到恐懼。

越壓抑越渴望 戒菸失敗真凶是「心理剝奪感」

靠意志力戒菸的人所需承受的痛苦並非來自尼古丁戒斷造成的身體反應，而是由特定心理因素導致的被剝奪感、沮喪和惱怒。

讓我們檢視一下過去你戒菸失敗時的原因，因為你沉溺在抽菸的念頭中，並因為當時被你誤認是尼古丁戒斷的感覺感到難受。

它源自於我們的例行公事。

我們的例行公事常會透過連結產生契機。想像一下，你過去曾嘗試戒菸，你一如往常地在傍晚下班回家。

你坐在家裡無所事事，過去這種時刻你可能會點起一根菸，因為它會引發「我想抽菸」的念頭。

下一個念頭是：「我不能抽菸。」

接下來你就會感覺被剝奪、沮喪和惱怒。

記住，這個感覺並非來自尼古丁戒斷，而是「我想抽菸」的念頭導致的結果。

而後你告訴自己：「我受不了，我會盡量不去想它。」讓自己變得更加焦慮，所以你與這個感覺對抗，將其拋諸腦後。

然後會發生什麼事？你更甩不掉這個念頭了！我們根本不可能逼迫自己「不去想」某件事。當你試著不去想，你的大腦就已經在想了，就會再次觸發「我想抽菸」的想法。痛苦、折磨和煉獄的循環加速，所以你再次心想：「我想抽菸」，緊隨其後的是「我不能抽菸」的想法，所以你試著不去想，就會想更多！造成惡性循環。

想抽菸≠失敗 重新設定大腦找回整個人生

與其將心理活動導致的身體反應誤認為身體的戒斷症狀，不得不與之對抗，你只要「重新啟動」，糾正自己的觀念，並享受良好的感覺。當你過著不抽菸的快樂生活時，有「我想抽菸」這個念頭真的無傷大雅。

相信我，你很快就會回首這一刻，心想：「不敢相信戒菸的感覺這麼好。」你不只會感覺更健康且活力充沛，還會注意到自己的信心、勇氣和專注力也受到顯著的改善。

本文來源：《這本書能讓你戒菸》，高寶書版

《健康醫療網》提醒您：吸菸有害健康！

【延伸閱讀】

研究：戒菸者記憶力、語言能力退化減緩！戒10年失智風險與從未吸菸者相似

每天一包菸抽20年 為孩子他靠「1方法」半年成功戒菸



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67069

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw