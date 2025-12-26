戒備跨年！北市府「高強度演練」蔣：明年2場跨縣市聯防

北市府在捷運市政府站、市府轉運站進行高強度演練。（圖／東森新聞）





因應1219隨機攻擊事件，北市府在捷運市政府站、市府轉運站進行高強度演練。尤其接下來就要跨年，台北市長蔣萬安表示，將透過演練不斷進行滾動式檢討，並預計採購電擊棒、制伏棍等安全設備，提升維安能量。蔣萬安也預告，2026年1月將在台北車站模擬隨機攻擊，農曆年前更會與新北市合作，進行跨縣市聯防演練。

模擬演練民眾：「有人丟煙霧彈喔！」

捷運市政府站月台，歹徒模擬丟出煙霧彈，接著對旅客進行無差別攻擊。

模擬演練民眾：「這裡需要幫忙！」

月台瞬間煙霧瀰漫，旅客驚慌逃竄，有人受傷倒地，警消與保全即時應變；與此同時，市府也發送緊急細胞簡訊，提醒半徑0.5公里內的民眾注意，因為歹徒已經轉移陣地。

兩名歹徒隨後跑到轉運站製造混亂，與員警對峙僵持，警方手持警棍、防爆鋼叉迅速制伏歹徒，相關單位也立即到位部署。

模擬演練醫師：「我是台北市立聯合醫院中興院區的醫師，接受衛生局派遣到現場擔任醫療官。」

捷運站外人行道，同步模擬大量傷患的檢傷與後送作業。1219隨機攻擊事件後，北市府安排這場高強度演練，每個環節都不遺漏。

台北市長蔣萬安：「提高自主防護意識，同時也讓民眾提高警覺，做好第一時間的應處。另一方面，我們也實際操作，這一次預計採購相關安全設備，不管是電擊棒，或者是制伏棍。」

透過演練檢視防禦機制，並進行滾動式檢討，盡快補強不足之處。

台北市長蔣萬安：「高強度演練只是一個起點，第二階段會在1月第三週，模擬演練擴及台北車站；第三階段，將在農曆年前實際進行跨縣市、包括雙北的聯防演練。」

北市府希望提高民眾防護意識，從事件中汲取警示，為迎接2026年及農曆新年拉高維安層級，讓民眾免於恐懼。

