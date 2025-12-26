戒備跨年 北市辦高強度危安演練 蔣萬安坐鎮督軍

為強化防災韌性，台北捷運市政府站及市府轉運站今天(26日)下午1時進行「高強度危安演練」，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊等應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊，台北市長蔣萬安親自坐鎮督軍。蔣萬安表示，這場「高強度演練」只是起點，預計明年1月及農曆年前還會舉辦跨縣市聯防演練，秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，確保市民安全。

台北市19日發生預謀犯案隨機攻擊事件，釀成嚴重死傷，北市府26日在市府捷運站、市府轉運站舉辦「高強度危安演練」，提升跨局處面對重大暴力事件的應變處置能力。

台北捷運公司規劃，這場「高強度演練」分為3階段，下午1時，捷運市政府站的月台層有歹徒丟擲汽油彈，造成旅客驚慌竄逃，啟動自衛消防任務編組，行控危安通報機制；接著在市府轉運站購票櫃台前模擬歹徒於市府轉運站進行無差別攻擊，駐站員警迅速趕往轉運站，並通報信義分局勤務指揮中心請求支援，店家隨即引導民眾躲藏於安全處。最後則是在捷運市府站2號出口外人行道模擬大量傷病患的應變處置。

演練過程中，市府也發送避難疏散告警細胞簡訊，提醒民眾是模擬疏散避難重大災害事件的警報，請勿驚慌也無須採取行動。

蔣萬安最後講評時指出，隨著跨年活動及大型演唱會即將登場，大量人潮預計湧入市府廣場及大巨蛋周邊，市府團隊不能有絲毫鬆懈，必須確保捷運場站、車廂及各出入口的安全維護確實落實。他肯定本次演練展現捷運行控中心反應迅速、通報即時，各單位藉由通訊系統同步掌握最新情勢，顯示聯合作戰能力確實提升。

蔣萬安也表示，此次演練也首次實際測試細胞廣播簡訊系統，順利將警示訊息即時傳達至民眾，提高資訊取得速度，讓安全防護更加到位。

為持續提升大眾運輸安全量能，蔣萬安也宣布，市府已規劃於明年1月月底及農曆年前啟動跨縣市聯防演練，捷運保全及捷警的裝備也會持續升級，將加速採購防暴鋼叉、電擊棒等必要器材，提升第一線人員在面對突發危安事件時的自我防護能力。蔣萬安說：『(原音)接下來還有第二階段，在1月的第三週將模擬演練會擴及到台北車站，第三階段是農曆年前將舉辦跨縣市的雙北聯防機制演練。除了對同仁短時間落實高強度演練，也希望同仁不斷精進、檢視現有的機制，一定要料敵從寬、禦敵從嚴，面對各項突發狀況，確保市民安全。』

至於台北捷運北門站昨晚(25日)發生乘客恐慌奔逃事件，蔣萬安說，1219日事件後市民情緒難免緊繃，但市府責無旁貸，即刻起到年底，台北市的各項大型活動，無論是跨年、年貨大街甚至到農曆年後，他期許各單位要持續加強各項演練與準備，上緊發條，以最高規格守護城市安全。