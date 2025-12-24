戒備跨年！台北市26日舉行高強度演練 劉世芳：全力協助

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳。（圖／記者盧素梅攝影）

捷運台北車站與中山站附近商圈19日晚間發生的隨機攻擊案，造成兇嫌張文在內共4死11傷重大悲劇。台北市長蔣萬安昨（22）日表示，北市府預計26日比照跨年規模在捷運市府站以及市府轉運站舉行跨局處高強度的演練。對於中央是否參與？內政部長劉世芳今（24）日表示，如果縣市地方的警察局，包括警力的支援或者是其他的民力支援上面，需要警政署協助的話，我們會全力來協助，「目前有申請的縣市就是台北市跟高雄市。」

立法院內政委員會今天繼續審查《住宅法》修正草案前，劉世芳會前接受媒體聯訪，媒體詢問，北市 26 日在台北市政府的演習，中央跟地方有沒有一起參與？

劉世芳回應，內政部尊重台北市警方的律定。她提及，上週末時已經從全台灣 22 個縣市，得知到農曆過年之前有 137 場這樣子的一個大型的活動，不管是傳統的年節活動，或者是跨年的這個歡樂活動。

劉世芳強調，如果縣市地方的警察局，包括警力的支援或者是其他的民力支援上面，需要警政署協助的話，我們會全力來協助，「目前有申請的縣市就是台北市跟高雄市。」

媒體追問，北捷要增設 AI 的辨識系統？劉世芳表示，「尊重」。

