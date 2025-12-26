戒備跨年！市府站今「高強度演練」北捷:「貓纜等3處」維安升級加派警力

記者簡浩正／台北報導

北市跨年活動如期舉行。北市府、北捷有危安演練、警力升級等因應措施。（圖／資料照）

捷運台北車站、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷，震驚全台；昨晚則出現有男子疑似情緒失控，乘客在北門站大奔逃情形，不過北市跨年活動如期舉行，北市府將於今（26）日下午於捷運市政府站及市府轉運站周邊舉行「高強度危安聯合演練」；台北捷運今也表示，「兒童新樂園」與「貓空纜車」跨年活動如期舉行，已全面盤點各場館人流動線與現場管理機制，除增派警力外並強化保全人力配置與巡查頻率。

北捷聲明表示，針對近期公共安全議題持續升溫，北捷遊憩公司場域的「安全與秩序」，始終是營運與活動規劃的最高原則。因此在確保正常營運的前提下，將視整體狀況彈性調整年底相關活動規模與執行方式，以陪伴民眾在安心、有序的環境中迎接新年的到來。旗下營運管理之台北市兒童新樂園、台北小巨蛋及貓空纜車，皆屬人潮易聚集的休閒場域。已全面盤點各場館人流動線與現場管理機制，並強化保全人力配置與巡查頻率，以提升整體警覺性及人員即時應變能力。



同時，北捷遊憩公司亦主動與各場館所屬轄區警察單位密切合作，推動多項具體安全措施。以兒童新樂園跨年活動為例，已協調台北市政府警察局加派警力，提高園區見警率與場域安全；台北小巨蛋近期各項大型活動亦增派警力於場館內外駐點巡查，未來演唱會將進一步升級維安措施，規劃設置安檢門、手持金屬探測儀及驗包程序，提升入場安全把關層級，並通知鼓勵各主辦單位比照辦理，共同守護所有參與者安全；至於貓空纜車部分，轄區派出所除持續加強巡檢與派駐勤務，跨年當日將派駐警力至營運結束，確保旅客搭乘安全。



北捷進一步說明，目前將以「看得見的人力配置、提高巡查密度、加強警政合作」作為安全強化重點，並持續視整體狀況滾動調整相關作法，提供安心、安全、友善的休閒遊憩環境。公共遊憩場域不只是活動舉辦空間，更是民眾日常生活的一部分。未來將持續以務實穩健的態度，與各相關單位密切合作，讓城市的休閒娛樂節奏不中斷，陪伴民眾在安心、有序的環境中，享受節慶相聚的美好時刻。



北捷遊憩公司也特別強調，台北市兒童新樂園及貓空纜車跨年活動目前皆依原規劃如期舉行，相關安全與人流管理措施均已完善準備，誠摯邀請民眾安心前往，與家人好友一同迎接嶄新的2026年。

