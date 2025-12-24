戒備跨年！ 12/26北市演練「模擬室內攻擊」

為確保跨年活動安全，台北市政府預計於12月26日下午1點舉行高強度維安演練，並於24日一早先行預演。現場集結大批警、消、護理人員，甚至可見維安特勤手持步槍待命，氣氛相當嚴肅。

此次演練範圍涵蓋市府轉運站及市政府捷運站，重點模擬室內突發隨機攻擊事件的應對機制。台北市長蔣萬安強調，除了政府單位，周邊商家也必須納入防護體系。

台北市長蔣萬安說：「不只是要求消防局、警察局、北捷、衛生局等相關單位，我們這一次演練也納入，包括演練場域的業者櫃位一起參與配合，來了解當危害發生時，第一時間的各項應處措施。」

針對年底全台共137場大型活動，中央已整備約1萬7千人次的警力與民防人力待命。在台北市部分，保一總隊每日支援4個分隊共80名人力；統計自21日至31日，北市投入的維安力量包含建制警力2927人、支援警力590人以及民防人力1901人。

對於警力配置，內政部長劉世芳呼籲地方政府應善用民力。 內政部長劉世芳說：「除了一般警察以外，也可以加入民力，我所謂的民力包括義警義消，或者是保全系統，我們希望督促縣市政府，在原來的民力裡面可以加入。」

此外，針對外界關注捷運警察人力不足恐造成「勤務空窗」問題，以及未來是否導入科技執法，蔣萬安也做出回應。

台北市長蔣萬安說：「捷運公司、北捷、資訊局、警察局等相關單位積極的研議，我們如何在相關的措施，上面導入AI，主動辨識可能的危害。警察局這邊正在積極的盤點，我們認為捷運警察人力不足的部分，我們會主動積極的和中央來全力爭取。」

面對跨年倒數，市府團隊與各局處全面繃緊神經，透過高強度演練與爭取人力支援，力求做好萬全準備，防止任何意外發生。

