戒備跨年！12/26市府站「高強度演練」 蔣萬安：正在研擬「細胞簡訊」

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生無差別的隨機攻擊事件，加上兇嫌張文在內，釀成4死11傷。為因應接下來跨年等大規模活動，台北市長蔣萬安今（22）日宣布，預計在12月26日於北捷市府站、市府轉運站進行高強度演練，目前警察局跟消防局也正在研擬修訂文字，將以未來發送細胞簡訊的方向來規劃。

台北車站、中山站隨機攻擊事件後，恐嚇模仿的消息頻傳，蔣萬安今天出席道路交通安全會報，會前面對記者堵訪，他說明，目前預計在12月26日進行高強度演練，地點選擇在市府站以及市府轉運站，會有跨相關局處多個單位參與這次演練，針對大型群聚活動，以跨年的規模進行模擬跟演練。

蔣萬安強調，針對接下來大型活動以及人潮聚集商圈、場域，維安規格都會提升，接下來的跨年活動已經擬定相關維安計畫，觀傳局跟警察局會對外說明，會設置車阻以及特勤警力，加上保安警力支援，也會有包括事前地毯式場檢，包括金屬探測器、偵爆犬等具體作為，都會規劃確實，確保市民安全。

至於發送細胞簡訊的規劃，內政部長劉世芳提醒，要明確範圍以避免恐慌。對此，蔣萬安表示，以未來發送細胞簡訊的方向來規劃，今天警察局、消防局等單位正在研擬相關修訂規範的文字，會依照程序報請中央核可。

