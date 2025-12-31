「戒吃隔夜菜」皮膚過敏竟痊癒 醫：細菌毒素被低估

隔夜菜潛藏的健康風險中，細菌與毒素才是真正被低估的危險，台北慈濟醫院針灸科主治醫師李昌狄指出，其中細菌分解蛋白質過程產生的組織胺，更是常被忽略的過敏元凶。一名長期飽受皮膚癢疹困擾的患者，嘗試各種治療方式效果有限，直到停止食用隔夜菜後，皮膚狀況才明顯改善。

一名長期飽受皮膚癢疹困擾的患者，嘗試各種治療方式效果有限，直到停止食用隔夜菜後，皮膚狀況才明顯改善。 （示意圖／Pixabay）

李昌狄在臉書粉專表示，許多人談到隔夜菜時，首先聯想到的是亞硝酸鹽致癌問題。不過，蔬菜來源的亞硝酸鹽含量其實不高，醫界普遍認為短期攝取不至於構成明確的致癌風險，只是從風險管理角度來看，少吃隔夜青菜還是比較安全。

造成該名患者皮膚癢疹反覆發作的主因，正是隔夜菜產生的「組織胺」。李昌狄解釋，食物中的組織胺主要來自蛋白質被細菌分解的過程，魚、蝦、蟹等海鮮類是組織胺生成風險較高的蛋白質食物。紅肉魚如鮪魚、鯖魚、鰹魚本身含有較多的「組胺酸」，一旦保存不當，細菌就容易將其轉化為組織胺。

飯菜在室溫下放置超過兩小時，細菌就可能大量繁殖並產生毒素。 （示意圖／Pixabay）

飯菜在室溫下放置超過兩小時，細菌就可能大量繁殖並產生毒素。李昌狄強調，這些毒素即使再次加熱也無法被完全破壞，輕則導致上吐下瀉、腸胃炎，重則涉及高風險毒素，後果嚴重。他指出，「飯菜要放涼才能進冰箱」是最常見的錯誤觀念。

李昌狄表示，對於反覆皮膚癢、鼻過敏、蕁麻疹體質的人來說，隔夜菜就是一個容易被忽略的觸發因子。最有效的預防方式就是不要吃隔夜菜，如果不得不放隔夜，至少要做到三件事：使用公筷母匙、飯菜溫熱時就放進冰箱、隔天食用前完整加熱。若隔天仍未吃完，務必直接丟棄。

