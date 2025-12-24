戒嚴後最大跌幅…韓元貶動搖消費！企業聚會只聊匯率 南韓政府出手了？

圖為2025年12月18日，南韓首爾的韓亞銀行交易室中，一名交易員正在觀看電腦顯示器。美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/24）報導，韓元持續貶值，動搖國內消費信心，消費者心理指數（CCSI）更創下戒嚴以來最大跌幅，有南韓企業高層透露，現在企業聚會的話題，都集中在討論匯率，一不留意就可能讓公司損失數千億韓元。今天首爾外匯市場開盤，南韓政府緊急發布聲明「韓元過度貶值並不理想」，這也讓韓元兌美元的匯率，迅速回落1450韓元區間。

據韓媒《中央日報》報導，韓國銀行今天公布《消費者動向調查報告》，12月的消費者心理指數（CCSI）來到109.9，較上個月的112.4，下降2.5點，是去年12月緊急戒嚴（下降12.3點）以來，最大的跌幅。

CCSI是由現在生活狀況、生活狀況展望、家庭收入展望、消費支出展望、當前景氣判斷、未來景氣展望等6項指標，綜合計算出來，數值越高代表消費者越樂觀，數值越低則越悲觀。

報導指出，由於韓元持續貶值，韓元兌美元的匯率，已逼近1480韓元大關，近期擴大對美投資的南韓前十大企業，均面臨沉重壓力，有企業高層坦言：「最近企業界聚會，大家都在談論匯率，稍不注意就可能讓公司損失數千億韓元」、「明年或許還撐得下去，但未來真的很茫然。」

一般而言，依照經濟學的理論，如果韓元貶值，會讓出口企業提升價格競爭力，但現在情況不同，對美投資成本是一大沉重負擔，包括電池、造船、半導體、製藥等產業，在海外的投資與研發費用，均受匯率影響。

另外，從國外進口原物料，並在國內以韓元創造營收的產業，更是直接受到打擊，包括航空、美妝、咖啡等產業，均難以倖免。

南韓產業研究院的研究員金泰勳（김태훈，音譯）分析：「隨著三星電子、現代汽車等大企業，從過去的價格競爭策略，轉向技術競爭，韓元貶值帶來的出口紅利，已經大不如前。」

如今南韓政府似乎打算出手干預，今天首爾外匯市場一開盤，企劃財政部國際金融局長金在煥和韓國銀行國際局長尹京洙，立刻發布聯合聲明：「韓元過度貶值並不理想。」聲明發出後，韓元兌美元的匯率，迅速回落1450韓元區間。

