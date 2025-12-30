戒嚴時期遭軍方借用 台東天后宮獲贈2筆縣有土地

台東縣政府與財團法人台東天后宮今（30）日舉辦縣有土地贈與儀式。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

歷經多年土地沿革釐清與程序推動，台東縣政府今（30）日舉辦縣有土地贈與儀式，將台東段101-323、101-324地號等2筆縣有土地（倉庫）權狀贈與天后宮，成為台東縣政府第3度協助天后宮取得原使用土地的重要里程碑。

台東縣政府與財團法人台東天后宮今（30）日舉辦縣有土地贈與儀式，由縣長饒慶鈴代表縣府，將縣有土地台東段101-323、101-324地號等2筆土地（倉庫）權狀正式贈與台東天后宮。饒慶鈴表示，因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期由軍方借用，縣府持續協助釐清土地沿革並依法辦理返還作業，此次完成贈與，是縣府第3度協助天后宮取得原使用土地。

縣府說明，該2筆土地自民國22年天后宮遷移至現址以來，即為天后宮實際使用；民國55年間，因當時國防部軍備局於台東設置「聯勤台東縣軍眷服務中心（聯勤留守署）」之需，相關土地一度被軍方借用，致廟方使用中斷。歷經多年努力，在縣府、議會及天后宮持續溝通協調下，終於完成相關程序，順利將土地返還並贈與天后宮。

台東縣政府與財團法人台東天后宮今（30）日舉辦縣有土地贈與儀式。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴強調，縣府跨局處檢討歷史背景並研議相關法令，依據「國有財產贈與寺廟教堂辦法」，已於110年9月完成天后宮台東段101地號廟埕廣場及坐落土地之贈與；今年5月再接續推動辦理台東段101-210、101-344地號土地歸還事宜，並於此次完成101-323、101-324地號土地之贈與。台東天后宮亦依規定繳納使用補償金，依法取得土地產權。

