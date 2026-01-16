戒嚴案首判決出爐！ 尹錫悅「妨害逮捕」一審遭判5年

尹錫悅涉內亂首謀罪遭檢方求處死刑，預計2月19日宣判。（翻攝尹錫悅臉書）

南韓總統尹錫悅前年12月突宣布戒嚴，導致社會嚴重動盪，後續遭拘捕時還動用警護處職員妨害拘捕，今（16日）法院就妨害逮捕一案判決他5年徒刑，而尹錫悅身上還有其他7案，包含被求處死刑的「內亂罪」。

2024年12月3日晚間尹錫悅突然宣布戒嚴，6小時後才解除這場風波。隔年（2025年）1月3日公調處發出逮捕令，但尹錫悅動用警護處人力來妨害拘捕令的執行，還試圖湮滅證據，多罪遭遭獨檢組求刑10年。

首爾中央地方法院刑事審判第35合議庭今就妨害執行逮捕、濫用職權、妨礙權利行使等罪做出判決。法官痛批，尹錫悅為個人安危，竟把公務員當做私人工具，應當從重量刑；而就妨礙逮捕案部分，判決5年徒刑，也成為尹錫悅戒嚴案中，首件出爐的司法判決。

廣告 廣告

不過尹錫悅深陷8件案件，換言之還有7罪等待審判，其中最受矚目的就是他所涉嫌的內亂罪首謀罪名，本月13日遭檢方求處死刑，而此案預計2月19日宣判。

更多鏡週刊報導

台美關稅15%！簽署MOU合照曝 她酸爆：讓去美國蹭熱度政客翻車

台美關稅談判4大目標全達成 卓榮泰讚許：擊出漂亮全壘打

台灣關稅15%不疊加！ 專家給「95分」：看起來比預期來得好很多