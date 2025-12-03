戒嚴滿周年！傳有人想與川普競爭諾貝爾和平獎 還獲韓總統李在明親推薦

記者蒲世芸／綜合報導

南韓政府3日迎來「戒嚴事件」滿一周年。總統李在明在發表全國特別聲明時，回顧了一年前，前總統尹錫悅企圖以戒嚴挾軍奪權的震撼時刻，強調這場危機能夠和平化解，全靠南韓人民挺身捍衛民主。李在明說，「世界史上前所未見的民主危機，是由大韓民國國民以和平方式克服的」，因此他深信「國民擁有足以獲得諾貝爾和平獎的資格」。他強調，若南韓人民因捍衛民主而得到諾貝爾和平獎，將成為讓全球紛爭國家醒悟的重要轉捩點。

南韓總統李在明表示，韓國人民應該要獲頒諾貝爾和平獎。（圖／翻攝自李在明臉書）

國民主權日

李在明回顧去年戒嚴宣布當晚，坦克與武裝部隊被派往國會阻斷議事，大批民眾徒手築起人牆反抗，甚至替國會議員「打開翻牆的道路」、成功進入議場，以投票推翻戒嚴令。他形容：「南韓人民用雙手堵住了駛向國會的裝甲車，救回了我們的民主。」

李在明宣布，政府將把12月3日指定為「國民主權日」，紀念人民挽救國家制度與自由的力量。他語氣強烈地說：「破壞民主體制、甚至為個人野心策劃戰爭的魯莽行徑，絕對必須繩之以法。」

強調破壞憲政者必須被制裁

目前，尹錫悅因叛亂罪受審，多位前部會首長、軍方人士與涉案議員也因「內亂」接受調查或審判。李在明坦言，「重建國家如治療癌症，必須切除已深入的癌細胞」，改革之路將痛苦且漫長。

然而，尹錫悅仍主張戒嚴是「為了喚醒國民危機意識」，否認造成實質危害，並聲稱自己遵守國會要求撤回命令，但仍引發南韓社會嚴重撕裂。

