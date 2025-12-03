戒嚴風波滿1年 尹錫悅發聲明批韓國成間諜天堂

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國前總統尹錫悅今天在戒嚴風波滿1年之際，透過律師團隊發表了一段題為「給國民的話」聲明，其中他批評，共同民主黨反對擴大適用間諜法，使大韓民國成為「間諜天堂」。

根據「首爾新聞」報導，尹錫悅今天由律師團隊代為轉述的立場聲明中表示，去年戒嚴是為了對抗使國政癱瘓、摧毀自由憲政秩序的顛覆勢力，是堅決保護國民自由與主權的守護憲法行動。

今天公開的尹錫悅立場文，是律師裴義哲（音譯）在看守所接見尹錫悅時，聽取內容後記錄並公布的。

尹錫悅表示，當時共同民主黨的國會獨裁權力彈劾政府人事多達30次，並將國防、經濟等主要預算全數刪除。且非法錄用人事超過1200件，加上投開票皆有可能遭駭入，中央選舉管理委員會的公正性受到嚴重威脅。

尹錫悅也批評，共同民主黨反對擴大適用間諜法，使大韓民國成為「間諜天堂」，「這些親中、親北的賣國行為橫行，國會獨裁權力眼中完全沒有國民」。

針對緊急戒嚴，尹錫悅強調，是基於總統權限發布緊急狀態，為了重新建立自由民主主義的憲政秩序，「是我不夠周全，未能阻止破壞國憲勢力所掀起的內亂風暴，對於給國民帶來的心理傷害與不便，我深感愧疚」。

尹錫悅提到，終生奉獻國家的軍人與公務員，因服從總統的正當命令正受到打壓，「這是不應該的，所有責任都在身為軍隊統帥的我」。尹錫悅喊話：「現在是團結一致、對抗不義與不正的獨裁政權之時，請一起向踐踏國民的政權亮出『紅牌』。」（編譯：楊啟芳）1141203