戒慎虔誠108天！大馬連心迎接慈濟一甲子

迎接慈濟60年，慈濟馬來西亞分會發起108天的戒慎虔誠運動，邀集全馬志工每一天晨起薰法香，也力行午間與晚間祈禱，凝聚初心，將善念化作更恆常的行動力。

2026年，慈濟第60年，一個圓滿的甲子循環。而就在這一年，一個殊勝的日子即將到來。

慈濟馬來西亞分會副執行長 郭濟航：「2026年的5月10號呢，除了四節慶之外，更是我們大家都期待的，就是佛教堂要動土了，上人說大馬連心，我們要誠邀大家一起來見證，從(1月)23號開始，到5月10號，這108天，我們大家來戒慎虔誠，以法供養是最上的供養。」

廣告 廣告

108，在佛教中有著消除煩惱、達到身心安寧的寓意。1月23號至5月10號，中間隔著108天。這不只是時間的距離，更是心靈準備的旅程。慈濟馬來西亞分會發起108戒慎虔誠運動，鼓勵全馬志工，一起內修外行。

慈濟馬來西亞分會副執行長 宋文家：「這一次的108天戒慎虔誠運動，就是每一天，我們都要晨鐘起、薰法香 ，(還有)每一天的午間祈禱，還有晚間祈禱。」

慈濟志工 黃秀葉：「就是上人說的不要休息，要常精進，(當)常精進菩薩。」

慈濟志工用108天的戒慎虔誠，回應慈濟行願一甲子的佛心師志。

更多 大愛新聞 報導：

檳城新江小學歲末祝福 跨族裔愛無異

《無量義再現》 母子同台啟慧命

