戒慎護乾坤 點亮心燈照世間

2024年西班牙洪災，與2025年印尼洪災，慈濟志工走進災區，從勘災、援助到凝聚在地力量，陪伴災民走過艱難時刻。歲末之際，由志工代表向上人分享當時賑災歷程與重建成果，上人勉勵，用戒慎虔誠的心，在各地結好緣，將慈濟的愛，繼續在當地傳下去。

慈濟宗教處亞太會務組副組長 周利貞：「這在(2025年)11月25號，大家可以看到那個水的猛烈。」

2025年11月，印尼蘇門答臘發生洪災，島內三個省，受災嚴重。當地慈濟志工，立即啟動援助計畫。慈濟宗教處亞太會務組副組長 周利貞：「不管是急難期，中長期的援助，援建學校等等的，所以整個印尼社會，對印尼慈濟的那個信心，是非常非常大的。」

「2024年10月底的一次山洪暴發，引起的水災，那感恩我們有因緣，踏上了這塊土地去做發放。」

而在2024年10月西班牙東部瓦倫西亞洪災，同樣，慈濟志工攜手當地政府與團體，走入災區，安定人心。證嚴上人開示：「慈濟一定要推廣，還要開闊道路，要人多路大 走得更好， 這就是我們現在60年的時間，總是從結好緣開始。」

海外志工攜手，不分種族、文化，跨越語言障礙，期盼為重建家鄉之路，帶來更穩健力量。

