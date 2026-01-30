戒指量血壓、鞋墊測步態 Medica 2025揭示「在宅醫療」如何靠醫材級穿戴落地

工研院28日舉辦「從 MEDICA 到 CES：數位醫療與健康科技的關鍵趨勢與智慧未來研討會」。（圖片來源／工研院提供）

近年民眾對就醫流程的感受愈來愈直接：掛號好不容易掛到，到了醫院「等兩個小時、看診兩分鐘」的落差，讓不少人開始思考，能不能在家就完成診斷與治療。 工研院產科國際所組長吳信茂也以自身經驗描述醫療量能的緊繃。他去年底走進台大醫院大廳，一側正佈置聖誕音樂會舞台與聖誕樹，另一側牆邊卻排滿從急診室外溢的病床，甚至有人只能坐在輪椅上吊點滴等待處置，「醫療量能的壓力是存在的」。

在這樣的現況下，在宅醫療（Hospital at Home）成為分散急診壓力、延伸照護到居家與社群的解方。吳信茂指出，台灣健保近年推動居家醫療照顧、在宅急症照護，今年也啟動在宅醫療科技計畫，目標是以智慧科技延伸醫療與照顧服務，並建立在宅醫療科技生態系。

他從全球最大醫材展Medica 2025觀察，醫材「微型化」與健康資料「AI化」兩條線正在加速匯流，穿戴式裝置與定點照護檢測（POCT）互補，讓「把醫院等級的照護能力搬進家庭」開始具備可落地的條件。

德醫材展定調：「穿戴式裝置」成預防醫學的核心介面

吳信茂表示，Medica今年以五大主題串起醫材產業的主軸，包括醫療科技與裝置、數位醫療、實驗室與臨床診斷、物理治療設備與拋棄式耗材，同時透過趨勢論壇討論數位創新（物聯網、大數據、AI）、檢測分析，以及技術發展下的法規監管與保險給付路徑。

值得注意的是，展會也特別拉高「運動醫學」能見度，因為若希望民眾「保持健康、不要走到醫院或手術室」，運動醫學與預防就會變得重要。

他指出，展會甚至透過運動展區與體驗式展示，讓參觀者直接理解裝置如何達到治療或預防的效果；而串起這些場景的共同介面，就是穿戴式裝置——幾乎各展區都可見，成為推動健康資料監測與建議的關鍵中介載體。

從小米手環到醫材級戒指，穿戴邁向SaMD與更精準的生物訊號

吳信茂回顧，穿戴普及是一步步養成，從2014年小米手環第一代的低門檻起，消費者開始習慣被蒐集各種生理與生活資訊；資料愈來愈精準後，才推動AI判讀與醫療應用加速，例如Apple Watch已納入兩項SaMD（軟體醫材）功能，包含ECG（心電圖）心房顫動偵測與呼吸中止症警示。

他進一步透露，在Medica現場，穿戴百花齊放，蒐集的生物訊號大致分為兩路－生理電訊號，例如心電、腦電、肌電，與生化訊號，例如汗液、連續血糖監測CGM等。

他舉例，韓國企業MAZOO的貼附式ECG可把資料回傳至中控台，讓醫院掌握患者狀態，甚至搭載GPS以利緊急救援；德國新創公司EVERSION則把感測器藏進智慧鞋墊，用步態觀測肌肉骨骼問題。

更具象徵性的是「醫材級穿戴」正在把規格做小、把價值也做更深。吳信茂提到，韓國公司Skylab推出戒指型、無袖帶血壓偵測儀，瞄準平常量不到的夜間高血壓與長期心血管風險評估，並已取得韓國醫材認證、納入韓國醫療保險體系，且今年1月也通過CE MDR（歐盟醫療器材法規）醫材認證，凸顯消費性外型也能走向醫療器材定位。

台灣發展契機：關鍵元件＋AI決策支援，拚出「Total Solution」

回到台灣，吳信茂認為切入點在於把既有硬體優勢與AI能力做成可複製的「整套解方」。

他表示，硬體端要持續推進微型化、低功耗的感測與運算晶片，並具備高品質影像或資料收集能力；軟體端則要能串聯遠端平台，提供診斷或報告。

更關鍵的是「Total Solution」，吳信茂指出，健康資料多元且分散，AI（包含多模態分析）成為整合與抽絲剝繭找答案的核心，使裝置不只會量測，而能轉化為可被臨床採用的決策支援。

他也點出，台灣醫材過往以中小企業為主，偏單項器材或技術導向，例如手術器械、耗材、輔具等，於在宅醫療產業鏈尚未完整之際，反而可先從台灣較有經驗的可攜式裝置與穿戴切入，並善用大量診斷資料開發AI決策支援系統。

不過他也提醒，產品要真正走進居家，必須完成跨場域驗證，證明在不同場域都有效益。

最後，吳信茂強調，在宅醫療不是「單點式、單裝置」就能解決，而是混合使用情境下的跨域整合，除了醫材與軟體，還得串起通路、安裝維運、網路等不同角色，打造能解決痛點的解決方案（Solution），而不是只限於商品（Product）或技術（Technology）；生態系是否成形，將決定在宅醫療能否真正成功。

