戒掉這10個日常破財壞習慣 讓妳活成有底氣的富婆
編輯/鄭欣宜撰文
每次月底看著銀行帳戶裡那令人落淚的數字，是不是都忍不住懷疑人生？明明自己天天都在爆肝工作，也沒有買什麼豪車豪宅，怎麼薪水一發下來就莫名其妙地人間蒸發了？
親愛的，這真的不是妳有什麼財政赤字的大漏洞，而是被生活中那些看似不起眼的「隱形黑洞」給默默掏空了。沒錢的時候請立刻、馬上停止做這10件事，用最時髦的邏輯幫妳的錢包止血，一起找回專屬於妳的財富掌控權！
荷包大止血！沒錢時必須立刻按下的暫停鍵！
1.停止每週都要來一兩次的報復性聚餐
每到週末就覺得自己辛苦了一整週，必須找間網美餐廳大吃一頓來慰勞自己。這種一次就噴掉好幾千塊的報復性消費，不僅讓妳的體重直線上升，錢包也跟著迅速消瘦。
2.停止買那些根本穿不到幾次的快時尚特價衣
滑手機看到換季打折就忍不住動動手指，心想著反正這麼便宜，不買白不買。結果買回家只穿了一次就堆在衣櫃深處，這種「積少成多」的浪費才是最可怕的吸血鬼。
3.停止因為心情不好就去藥妝店亂買彩妝
心情一差就想靠花錢來療癒，走進藥妝店看到包裝很美的新款唇膏或眼影，根本沒試色就直接結帳。帶回家發現家裡早就有一百支類似的顏色，這種情緒性消費絕對要戒掉。
4.停止囤積那些短時間內根本用不完的保養品
看到代購狂推、周年慶大打折，就深怕自己錯過優惠，一次囤了三罐精華液、五盒面膜。結果保養品放到過期都還沒開瓶，這不是在省錢，這是在把白花花的銀子拿去考驗保存期限。
5.停止為了滿額免運硬湊的閒置物品
每次網路購物看到還差兩百塊就能免運，就開始瘋狂瀏覽一些便宜的小垃圾、手機殼或杯墊。最後為了省下那六十塊的運費，反而多花了兩三百塊買了一堆佔空間的雜物。
6.停止訂閱那些沒在看的影音平台
Netflix、Disney+、YouTube Premium，再加上各種音樂軟體，每個月時間就這麼多，根本看不過來。這些幾百塊的自動扣款就像水龍頭漏水一樣，不知不覺中偷走妳好幾張千元大鈔。
7.停止喝精緻手搖飲與外送咖啡
每天早上不來一杯星巴克就覺得沒醒，下午還要跟同事一起點一杯加滿配料的黑糖鮮奶。一個月下來，光是這些「飲料稅」就能輕鬆扣掉妳好幾千塊錢。
8.停止不看標價就隨手在便利商店抓零食
下班覺得累，走進超商看到新出的冰品或洋芋片，看都不看就往購物籃裡丟。便利商店是全台灣最容易讓人放鬆警惕的消費陷阱，結帳時的金額常常會讓妳嚇一大跳。
9.停止辦只為了拿首刷禮的信用卡
為了那一個漂亮的行李箱或隨行杯，在百貨公司門口隨手填了辦卡資料。卡片拿到後不僅沒有好好理財、規劃信用，反而因為手邊卡片太多而增加隨性刷卡的慾望。
10.停止把錢死存在活期帳戶裡
覺得理財很難、投資很恐怖，於是把所有薪水都老老實實地放在活存帳戶裡。在通膨巨獸天天張大嘴的時代，只靠定存，放任現金一直縮水，這才是沒錢時最危險的事。
理財真的不是要妳過著苦行僧般的生活，而是要學會把每一條錢都花在刀口上，讓它發揮最大的價值。戒掉這10個生活中的壞習慣，妳會發現自己不僅生活變得更清爽，存款數字也開始有了讓人微笑的改變。
從今天開始，把這些偷走妳財富的小惡魔通通趕走，好好存下妳的底氣，妳離那個買包不用看預算、自帶貴婦光的優雅日子，真的就只差這一步了！
享民頭條提醒您，閱讀理財文章同時，請審慎思考自己的條件，也要有為個人決策負責的事前認知。希望您從本網的內容吸取理財的養分，並且擁有獨立思考的能力，成就適合自己的理財模式。
其他人也在看
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
芥菜+1物是感冒救星？神奇配方靠中醫師解密！邏輯很通但有「1條件」
過年拒吃的長年菜，它竟是感冒救星？還要加上一種尋常食物一起吃，就變成治感冒神物，你相信嗎？吃感冒藥已經吃到很煩的上班族，或許也可嘗試看看，有機會讓辦公室少一點咳嗽聲。本文請中醫師解密，把這個市井「神話
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...
前半生操勞，晚年幸福順遂的5生肖！屬馬半輩子都忙於照顧家人，「這位」活的像個陀螺老了才開始享受
有些人的人生像開外掛，年紀輕輕就順風順水；但也有一種人，年輕時總是在扛責任、忙生活、顧家庭，很多時候甚至連喘口氣的時間都沒有。別人正在享受青春，他們可能早就在為未來打拼。雖然一路走來不輕鬆，甚至吃過不
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
快填申請單 每1人發6000元領6個月
勞動部推動「勞工就業通計畫」，旨在協助受國際情勢影響的失業勞工重返職場。雇主若聘用符合資格者，每人最高可領3.6萬元獎助金。該計畫整合就業媒合、職場訓練與職務再設計，如中高齡轉職者小珍便成功轉銜並改善作業環境。此舉不僅有效縮短勞工待業期，更協助企業補實人力缺口，透過多元獎勵與全方位支持措施，打造勞資互利共好的環境，強化職場穩定度與留才成效。
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
為錢撕舊情／獨家！小S班底翻臉前未婚夫 張琳被控欠200萬不還
從女團「Sun Lady」出身的藝人張琳，近年以創業家的身分登上《小姐不熙娣》，成為固定班底，人氣逐漸攀升，但卻遇到感情上的大麻煩，她遭前未婚夫在社群上點名欠債兩百萬元未還，質疑她過著奢侈生活卻封鎖債主，雙方各執一詞，徹底翻臉。
麵包店夫婦睡夢中遇橫禍 街坊不捨
「爆炸聲大到像是飛彈炸下來。」新竹市高翠路便當店昨凌晨氣爆，附近居民心有餘悸，天亮後見到家園宛如戰場，汽車被炸爛成廢鐵，直呼好可怕。在氣爆中喪生的吳姓夫妻，兒女批戴孝服，昨站在廢墟中與封鎖線前，手握著母親衣物，呼喚雙親名字，難掩悲痛拭淚，讓人為之鼻酸。
基隆「4.5星秘境旅宿」7月熄燈 大票人錯愕：唯一的新飯店倒了
海洋科技博物館（海科館）車站旁的「HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅」為基隆特色旅宿之一，它緊鄰山區又靠海，並將基隆在地生態、文化結合，在Google上有4.5顆星好評。如今業者官方臉書公告，飯店將在2026年7月15日結束營運，讓不少住過的人感嘆「上週才剛入住，沒想到就要歇業了」、「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」。
爬山竟挖出5公斤黃金！2男發現神秘寶藏 爽領1824萬元
在山區健行時意外發現寶藏，兩名捷克登山客因此獲得近50萬歐元（約新台幣1824萬元）獎勵。這批由黃金、古幣與珠寶組成的珍貴寶藏，不僅被譽為捷克近年最重大考古發現之一，也刷新當地尋寶獎金紀錄。
胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大
森崴下市成定局1／同業痛批一錯誤預告玩不起 郭台強「小孩玩大車」釀禍始末
森崴能源（簡稱：森崴）上市不及5年，將於本（6）月23日正式下市，同時也是台灣第一家下市的綠能風電股，引發各界的討論與關心「森崴到底發生什麼事情？」讓3萬多名小股東恐血本無歸。業內人士則是直言，森崴旗下的富崴能源搶標離岸風電2期的財務規劃錯誤，造成今日危機。上（5）月29日，集團大家長暨森崴董事長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
凍齡女神1／台大五姬「戲劇依」近況曝光 粉絲追上公車求合照
上月31日下午5點半左右，本刊讀者直擊吳依潔從捷運中山站上公車，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，並將墨鏡放在頭上，雖然是簡單的打扮，但仍能看出她的時尚感。有趣的是，似乎有民眾在她還沒上公車之前就認出她，為了想跟她合照便一起上車，而吳依潔的態度也相當親切，主動拿著...
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。