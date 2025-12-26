戒掉餐餐可樂…患者血脂驟降！醫驚：三酸甘油脂少67%

北市聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇分享了一則令人驚訝的血脂改善案例，一名高血脂患者僅透過戒掉可樂，短短兩個月內三酸甘油脂便大幅下降67%，總膽固醇也降低36%，成效相當顯著。

一名高血脂患者僅透過戒掉可樂，短短兩個月內三酸甘油脂便大幅下降67%。（示意圖／Pixabay）

姜冠宇在其粉絲專頁上揭露，這位患者原本住院期間被發現肝功能略有異常，出院後回診檢查才確診有高血脂問題。醫師雖開立降血脂藥物，但患者坦承服藥情況並不規律，也未進行運動，僅在飲食方面做了調整，除了嘗試清淡飲食外，最關鍵的改變是從「每餐必喝可樂」轉為「完全不喝可樂」。

血檢報告顯示，該名患者的血脂數值在兩個月內有顯著變化。總膽固醇從原本偏高的245 mg/dL降至正常範圍的157 mg/dL；三酸甘油酯更是從360 mg/dL大幅下降至119 mg/dL，已符合建議值35至200 mg/dL的標準；低密度脂蛋白（壞膽固醇）也從141 mg/dL降至98 mg/dL，達到小於130 mg/dL的相對安全範圍。

不過姜冠宇也指出，患者的高密度脂蛋白（好膽固醇）僅有小幅提升，從33 mg/dL增加到36 mg/dL，仍低於建議標準40 mg/dL，顯示患者還需加強生活方式以進一步改善這項指標。

患者從「每餐必喝可樂」轉為「完全不喝可樂」，血檢報告顯示，血脂數值在兩個月內有顯著變化。（示意圖／Pexels）

「三酸甘油脂對精製糖與過量熱量攝取非常敏感，」姜冠宇解釋，大幅減少額外糖分與熱量的攝取，能在短期內帶來明顯改善。他進一步表示，若患者能配合其他生活型態的調整，例如減少高油、高糖食物的攝取，並定期運動，對降低三酸甘油酯及提升好膽固醇將有更顯著的幫助。

長期高血脂會增加心臟病、中風等心血管疾病的風險，而飲食控制被視為管理血脂的重要關鍵。這個案例清楚展示了即使是單一飲食習慣的改變，也能對血脂數值產生顯著影響，尤其是戒除含糖飲料對三酸甘油脂的控制效果更為明顯。

