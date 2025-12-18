戒斷短影音有解 醫推「手機消失術」、螢幕調灰階

身心科醫師指出，短影音是為大腦的獎勵系統量身打造的數位糖果。（林周義攝）

國衛院今發表腦波解碼網癮研究，發現網癮者在休息狀態下，大腦仍然不斷在等待「新的事情」。身心科醫師指出，短影音是為大腦的獎勵系統量身打造的數位糖果，過度沉浸短影音者近2年明顯增加，症狀包括注意力下降、記憶力變差、情緒浮動與睡眠品質惡化。要奪回注意力，可訂下使用界線，例如每日只滑10分鐘、螢幕調灰階等，也可適度讓手機消失，訓練大腦回到長時間專注狀態。

一位33歲工程師半年來陷入「短影音迴圈」，從 Reels、TikTok到YouTube Shorts，每晚都不小心滑到凌晨。工作時，腦袋空白、專注力失控、情緒容易暴躁，對喜歡的事物也提不起興趣。

新竹身心科醫師鄭佳益指出，短影音是為大腦的獎勵系統量身打造的數位糖果。短影音幾秒鐘就能跳出新內容，讓大腦覺得「超有趣」，並且沒有結束機會，只有下支影片的誘惑。在演算法推薦之下，看越久越合口味，越停不下來。

鄭佳益說，短影音提供「強、快、短」的超級獎勵，會不斷刺激大腦的多巴胺系統。時間久了，大腦會只想尋求快速愉悅，導致對運動、閱讀、人際互動、深度工作學習等「高價值、慢回報」的活動失去興趣與耐心。

過度使用短影音，會產生幾項影響。第1，專注力變短，大腦變得只能接受快速回饋，而需較長時間才能得到報酬的任務，則難以持續投入；第2，記憶力下降，尤其前瞻性記憶，像是「等等要做什麼」這種記憶最容易受影響；

第3，情緒不穩、容易暴躁，快速情緒刺激讓自我調節能力變差，情緒更浮躁；第4，睡眠品質變差，晚間滑短影音會減少褪黑激素的分泌。對兒少的影響更劇烈，他們前額葉發展尚未成熟，對短影音的刺激更敏感，更易形成依賴。

鄭佳益建議，設下「使用界限」，為使用時間訂出上限（如：10分鐘），將APP移出首頁，睡前1～2小時全面禁滑，也可將手機畫面改為灰階，降低吸引力。使用時間到了，先強迫停30秒，提醒自己現在有沒有更重要的事？另可降低可及性，讓手機消失，例如開飛航模式、把手機放在另一個房間、包包或難拿的位置。

日常生活中，可進行正念的練習，一次只做一件事，吃飯不配影片、聽音樂不滑手機等。不妨安排每日20～30分鐘「深度專注時間」，斷絕網路和手機，讀書、寫作、深度工作，讓大腦重建持續注意力，或用運動、戶外活動補償刺激。父母應以身作責，全家一起吃晚餐，不滑手機、不看電視。

