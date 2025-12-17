戒毒有「夥伴」成功率提高4成 專家：關鍵在這點

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】戒毒並不是單靠意志力就能成功的，那可拿雲林戒毒機構表示，戒毒學員有「夥伴」一起努力，更能鞏固戒毒學員的穩定度。透過學員兩兩配對、彼此扶持的方式，協助成癮者走過戒毒過程中最艱難的階段，能有效提升戒毒成功率。

戒毒機構指出，毒癮者在長期吸毒過程中，往往承受極大的孤立感與挫敗感。他們會反覆向家人承諾戒毒，卻因為方法不對而屢屢失敗，逐漸失去家人的信任，也對自己的人生失去信心。許多成癮者因此退出職場、切斷社交，最後只剩毒品作為依靠，使毒癮問題不斷惡化。

為打破這樣的惡性循環，那可拿雲林戒毒機構在課程中安排學員成為夥伴，於生活與學習中相互支持、共同完成目標。機構表示，當成癮者不只是為自己努力，而是同時為夥伴負責時，往往能激發出前所未有的責任感與自信心。

完成課程的學員馬哥分享，過去吸食安非他命期間，他長期逃避人群、對自己充滿否定，但在課程中透過幫助夥伴，重新找回被需要的感覺，也學會正視自己的內心。「有夥伴一起戒毒，讓我知道自己不是孤單一個人，也讓我重新相信自己有能力幫助別人。」

那可拿戒毒中心秘書長陳勝吉表示，戒毒的目標不只是停止用藥，而是讓成癮者具備回歸社會、與人溝通合作及修復關係的能力。夥伴制度不僅幫助學員增加戒毒成功率，也為未來重返家庭與社會奠定基礎。

機構呼籲，若家庭中有人深陷毒癮，及早尋求專業協助與支持系統，是走出毒品控制的重要一步。

戒毒諮詢專線：05-6625500 / 0921-506599 陳專員，請放心，您的來電內容將全程保密。（照片示意圖，那可拿戒毒機構提供）