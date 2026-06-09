戒澱粉幾乎沒瘦！醫換「馬鈴薯放涼吃」一個月驟降3公斤

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一名50歲上班族體重逼近百公斤，同時患有高血壓與蛋白尿，為甩肉幾乎完全拒絕碳水化合物，苦撐半年卻僅減去2公斤，還出現疲倦、臉色蠟黃及下肢嚴重水腫等症狀。腎臟科醫師洪永祥找出飲食盲點後，建議其將午餐白飯替換為帶皮蒸熟後放涼的馬鈴薯，短短1個月便成功減重3公斤，精神與氣色同步獲得改善。

一名50歲上班族體重逼近百公斤，同時患有高血壓與蛋白尿，為甩肉幾乎完全拒絕碳水化合物，苦撐半年卻僅減去2公斤。 （示意圖／AI生成）

洪永祥在節目《健康好生活》中分享這起門診案例時指出，許多民眾存在「澱粉恐懼症」，誤以為完全斷絕澱粉才能有效減重。他強調，正確的做法應是「選對澱粉來吃，而不是完全斷澱粉」。精緻白米飯熱量與升糖指數偏高，改以較粗糙的澱粉來源替代，才是更有效的飲食調整方向。

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在洪永祥的推薦食材中，帶皮馬鈴薯蒸熟後放涼是核心選擇。他說明，冷卻後的馬鈴薯會產生抗性澱粉，屬於低熱量、高纖維且高蛋白的全營養食物。以熱量計算，100公克馬鈴薯僅約74大卡，相較於一碗白米飯的130至180大卡明顯偏低，且同時富含維生素C與鎂，具備抗老防癌的正面效益。

馬鈴薯每100公克含有高達502毫克的鉀離子，含鉀量甚至超越香蕉，這些鉀離子能協助身體有效排鈉、排水，而排出1000毫升的水分，體重即可相應下降1公斤。（圖／中天新聞）

針對現代人普遍存在的水腫型肥胖問題，洪永祥特別點出馬鈴薯的排鈉優勢。他表示，「很多肥胖的人都帶有水腫，因為他循環不好。」馬鈴薯每100公克含有高達502毫克的鉀離子，含鉀量甚至超越香蕉，這些鉀離子能協助身體有效排鈉、排水，而排出1000毫升的水分，體重即可相應下降1公斤。

該名男子依照建議調整午餐內容後，1個月內體重減少3公斤，原本蠟黃的病容逐漸恢復血色，精神與體力也全面提升。洪永祥表示，患者因此更有信心持續執行減重計畫，血壓與蛋白尿的狀況也隨之慢慢獲得改善。

洪永祥同時提醒，鉀離子對一般健康民眾而言有助降血壓、消水腫，但腎臟病患者仍須嚴格控制鉀的攝取量，不可過度食用馬鈴薯。

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