戒糖能餓死癌細胞？醫揭真相：體力先垮…腫瘤不一定退

許多癌症患者詢問「不吃糖是否能餓死癌細胞」，但從科學角度來看，關鍵不在於讓癌細胞沒糖吃，而是讓身體比癌細胞更早用掉糖。張家銘醫師強調，與其想盡辦法餓死癌細胞，不如先讓身體自己把糖用掉。

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，癌細胞真正可怕的不是吃得多，而是能從各種路線獲得能源。他解釋，葡萄糖不夠時，癌細胞會分解肝醣；外來糖少時，改用果糖、半乳糖、核糖；再不行就拆核酸、拆細胞裡原本存的東西。這種現象在科學上稱為「代謝重編程」，白話來說就是癌細胞幾乎不會因為少吃糖就真的沒糖可用，所以努力挨餓的人往往先瘦的是自己，不是腫瘤。

張家銘在門診常遇到患者戒得非常徹底，糖不碰、澱粉不碰，三餐吃得少，短短幾週體重就掉了一大截，但人卻越來越累、手腳沒力、走路越來越慢，肌肉也跟著掉，檢查結果卻沒有明顯改善。他指出，這是因為癌細胞可以從腫瘤周邊、從自噬、甚至從肌肉分解後釋出的胺基酸繼續支撐自己，因此不要用餓自己去賭癌細胞會先倒下。

張家銘引用2025年發表在《Communications Biology》的研究指出，關鍵問題是「糖是被誰優先用掉」。如果糖被肌肉、被棕色脂肪、被免疫細胞先拿去用，腫瘤能分到的自然就變少。他強調，關鍵不在於讓癌細胞沒糖吃，而是讓身體比癌細胞更早用掉糖，這不是激勵口號，而是科學實驗已經反覆證實的現象。

張家銘建議，走路、站著做事、抬腿、深蹲幾下、曬曬太陽等生活化的活動，都能讓肌肉開始消耗葡萄糖。他表示，肌肉是全身最大的葡萄糖使用者，只要肌肉還在動，血糖的優先使用權就在身體不在腫瘤，因此運動是一種代謝治療。

張家銘也提醒，研究中指出乙酸常被忽略，酒精代謝、高果糖飲食、某些加工食品會增加體內乙酸，在缺氧的腫瘤環境裡，乙酸是脂質合成的建材。他建議治療期間酒精能不碰就不碰，含高果糖的飲料不要變成生活習慣，因為這些行為會默默在幫腫瘤蓋房子。

張家銘表示，身體的功能比任何數字更誠實，包括走路有沒有變慢、累的恢復時間有沒有延長、睡眠狀況、肌肉有沒有一直掉等，這些線索比體重或血糖更能反映出能量到底流向哪裡。他指出，如果功能維持住代表身體還站得住腳，如果功能往下掉代表能量已經開始站在腫瘤那邊。

張家銘強調，癌症不是因為吃了一口糖才長出來，也不會因為完全戒掉某樣食物就退縮，真正要做的是讓身體重新掌握能量的主導權，一步一腳印用生活的力量把血糖、能量、代謝慢慢從腫瘤手中拉回來。

