戒糖餓死癌細胞？醫揭真相「自己先倒下」：動起來更有用

基因醫師張家銘不建議癌友戒糖，因為還沒餓死癌細胞，自身可能因體力、肌肉量流失先倒下。（示意圖／Pixabay）

民間流傳「不吃糖餓死癌細胞」的說法，基因醫師張家銘指出，從科學角度來看，答案並不如想像中單純；張家銘建議，與其試圖挨餓對抗癌細胞，不如把重點放在「讓身體先消耗掉糖分」，才是目前最適合的方式，要不然還沒打敗癌細胞，反倒是自己先餓倒。

基因醫師張家銘近日在臉書粉絲專頁分享近年門診時觀察的狀況，有許多癌友常焦急詢問「我如果不吃糖，癌細胞是不是會被餓死？」他聽到這種問題，都能感覺到癌友心裡很想做點什麼的無力感。但身為長期在看基因體、分子代謝的醫師，他必須溫柔且誠實地說出答案。

張家銘醫師說明，癌細胞真正可怕之處，不在於特別愛吃糖，而是具備高度「代謝重編程」能力。當葡萄糖不足時，腫瘤細胞仍能改用肝醣、果糖、甚至分解體內原本的蛋白質與脂肪來取得能量，因此單純少吃糖，往往先瘦的是病人本身，而不是腫瘤。

張家銘從門診常見情況指出，有患者嚴格戒糖、澱粉，短時間內體重快速下降，但體力、肌肉量卻明顯流失，檢查結果卻未見腫瘤改善；他解釋原因在於，癌細胞仍能從肌肉分解後釋放的胺基酸中獲取養分，導致「人先倒、腫瘤還在」。

除此之外，張家銘醫師引述2025年發表於《Communications Biology》的研究指出，關鍵不在於能否完全斷糖，而是「糖最後被誰用掉」；若能讓肌肉、棕色脂肪與免疫細胞優先消耗葡萄糖，腫瘤能分到的能量自然減少。

因此，張家銘醫師還是建議癌友把「動起來」視為最溫和、也最科學的介入方式，不必劇烈運動，只要走路、站立活動、簡單深蹲，都能促進肌肉消耗血糖，重新奪回能量主導權。同時他也提醒癌友治療期間，應避免酒精與高果糖飲食，因其代謝產物乙酸，可能成為腫瘤合成脂質的原料。

最後張家銘醫師強調，觀察身體功能比盯著體重或血糖數字更重要，若體力、行走與恢復狀況能維持，代表能量仍站在身體這一邊。他最後呼籲，抗癌不是靠挨餓，而是一步步把身體的能量與代謝「搶救回來」，才是長遠之道。

