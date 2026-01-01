戒茂斯上嘉明湖，水鹿 、日出 、雲海、天使的眼淚，一生必去夢想清單

嘉明湖、 玉山、水漾森林、雪山是登山人一生必爬的景點，也是小昭的夢想清單。 嘉明湖位於台東海端，海拔3311公尺，是台灣湖泊中第二高的湖泊(第一是雪山翠池)。 形狀橢圓形，亦有蛋形池之稱，湖水為湛藍色，布農族稱之 「月亮的鏡子」 。 登山界稱為 「上帝遺落在人間的藍寶石」 及 「天使的眼淚」。嘉明湖山屋比排雲山莊更難抽中，最後決定從戒茂斯上嘉明湖。戒茂斯為布農族獵徑，沿途原始山徑，多為松木林，難度比向陽傳統路線(13公里)高一些，高度落差約1500公尺，總爬升共2500公尺，全程共29公里。這次登山成員共8人（6大2小），7歲兒子也來挑戰。

一開始都是陡坡，第一天行程總上升650m 下降350m，路程4.9公里。

抵達戒茂斯山前峰

戒茂斯山 2502m

大合照

第一次渡溪，水流不大，踩著石頭就能輕鬆渡過。

第二次渡溪，水流湍急，需獨自緩慢拉繩渡過。

水流深度高，怕鞋子濕掉，大家最後脫下鞋子，溪水寒冷刺骨，大家冷到不行，為了安全只能緩慢踩穩渡過。

抵達新武呂溪營地

第二天行程，溪底營地出發到獵寮溪營區，總上升1100m 下降200m，路程7.5公里。

排球場營地

足球場營地

高爾夫球場~大合照

嘉明妹池海拔3130，位於嘉明湖西南方的鞍部草原，它是屬於看天池，有雨就是池，沒有下雨就是草原。

抵達獵寮溪營地

太幸運看到了保育類 水鹿

夜晚的獵寮溪營地風沙大又好冷 。

戶外天冷風大，大家禦寒手套都戴緊緊，連吃飯也是。冷到兩姊弟窩在角落。

第三天行程 總上升750m 下降1500m,路程16公里。嘉明湖⇨三叉山⇨ 嘉明湖山屋⇨向陽山屋

快到稜線時，轉頭一看爆量雲海

抵達嘉明湖

迎接日出

一定要親自走下來

三叉山三角點，海拔3496m

左側滿滿的雲海

嘉明湖山屋

巨石陣

壯觀雲海環繞四周,好有登山意境

玉山圓柏-向陽名樹

黑水塘

回程都起大霧

無論從戒茂斯上或向陽傳統路線，能到達嘉明湖的山友都不容易，非常的棒。需要多天才能完成,小昭最需克服就是3天不能盥洗。印象最難忘就是夜宿獵寮溪營地，整晚被風沙襲擊搞昏。但睡眠還是很重要，小昭裹起睡袋繼續睡飽,迎接隔日上嘉明湖的挑戰。最終看到嘉明湖的美，一切辛苦值得了~









《 資訊》

• 台東縣海端鄉，南橫公路向陽國家森林遊樂區進入

• 申請與管制： 需申請「入山許可證」及「山屋營地住宿」

