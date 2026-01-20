戒菸不等於沒風險 台北慈濟：41歲女LDCT揪出早期肺癌

（記者陳志仁／新北報導）41歲陳小姐過去有長期吸菸史，在醫療團隊協助下戒菸近兩年，雖未出現不適症狀，仍定期留意健康狀況；因符合政府公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢條件，她依建議至台北慈濟醫院檢查，意外發現右肺約1.2公分毛玻璃結節，經手術切除後確診為肺腺癌第一期。

台北慈濟醫院指出，陳小姐經轉診胸腔外科，由洪嘉聰醫師以單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，術後病理證實為早期肺癌，目前定期回診追蹤，恢復情況良好；洪嘉聰表示，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，多數患者往往在疾病進展後，才出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊，因此容易錯失黃金治療時機。

據衛福部癌症登記資料，肺癌已連續43年位居國人癌症死因首位，吸菸仍是主要危險因子，但臨床上也不乏不吸菸者罹患肺癌，可能與二手菸、空氣污染、特定職業暴露、既有肺部疾病或家族史等有關；洪嘉聰說，早期肺癌幾乎無明顯症狀，多數患者是在疾病進展後，才可能出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊。

洪嘉聰表示，過去肺癌篩檢多以胸部X光為主，受限於2D影像，對微小病灶的辨識能力有限，一般電腦斷層雖解析度高，但輻射劑量較高，不適合作為常規篩檢；LDCT則以較低輻射劑量重建立體影像，可有效偵測早期結節，初次篩檢陽性比例約23%至24%，明顯高於傳統X光。

洪嘉聰直指，隨著醫療進步，早期肺癌多可透過單孔胸腔鏡手術治療，傷口僅2至3公分，利用類似釘槍的自動縫合器，就能完成病灶切除與縫合；對於高齡或肺功能較差者，也可評估冷凍消融治療，將探針精準置入病灶，達到局部治療的效果，只要早期發現並及時治療，五年存活率可達九成。

台北慈濟醫院副院長何景良提醒，配合「健康台灣深耕計畫」放寬篩檢年齡至40歲，鼓勵民眾透過定期檢查；同時也呼籲，癌症長年位居國人十大死因之首，除口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌與胃癌外，台北慈濟醫院也納入肝癌及攝護腺癌的篩檢，鼓勵民眾早期篩檢，掌握癌症治療的黃金期。

