戒菸吧！日吸2支菸 心臟衰竭風險增5成

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項對近20項長期研究的廣泛回顧研究表明，即使吸煙量很少，吸菸者心臟衰竭風險仍然遠高於從未吸煙者，這種風險在戒菸後仍會持續存在。此研究被發表在PLOS醫學期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國約翰霍普金斯大學西卡羅內心血管疾病預防中心的研究人員，分析來自22項對人們進行長達19.9年的長期追蹤研究的超過30萬名參與者的健康數據。這些研究記錄了超過12.5萬例死亡和5.4萬例心血管事件，包括心臟病發作、中風和心臟衰竭。

研究團隊分析後發現，即使每天只吸2到5支煙，心臟衰竭風險也會增加50%，全因死亡風險也會增加60%。戒菸後，發生心血管事件的幾率在前10年內下降最為顯著，並且隨著戒菸時間的延長而持續下降。即便如此，戒菸者仍比從未吸菸者面臨更高的風險，這種風險有時甚至在戒菸後持續長達30年。

研究團隊表示，吸菸危害之大令人震驚，即使只吸幾支菸也會帶來巨大的心血管風險。團隊強調，盡早戒菸至關重要。

研究人員相信，在年輕時徹底戒菸是保護長期健康的最有效方，減少每日吸菸量並不能帶來同等益處。此結論支持長期以來的公共衛生建議，即盡早徹底戒菸，並制定強而有力的計畫以從源頭預防吸菸。

