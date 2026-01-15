戒菸2年無症狀！40歲女篩檢揪出肺癌早期病灶

一名約40歲的陳姓女子雖已戒菸2年且身體無任何不適，仍符合公費低劑量電腦斷層篩檢條件而接受檢查，結果在右肺發現約1.2公分的毛玻璃結節，經手術切除後病理檢查確診為肺腺癌第一期，台北慈濟醫院胸腔外科主治醫師洪嘉聰指出，此案例凸顯即使已戒菸且無症狀，仍可能潛藏早期肺癌風險。

一名約40歲的陳姓女子雖已戒菸2年且身體無任何不適，仍符合公費低劑量電腦斷層篩檢條件而接受檢查，結果在右肺發現約1.2公分的毛玻璃結節。 （示意圖／Pexels）

洪嘉聰表示，陳小姐平時相當重視自身健康狀況，經低劑量電腦斷層篩檢後轉介至該院，隨後接受單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，病理證實為肺腺癌第一期，術後恢復情形穩定，目前持續定期回診追蹤中。

根據衛福部癌症登記資料顯示，肺癌已連續43年高居國人癌症死因首位。洪嘉聰說明，早期肺癌常無明顯症狀，多數患者是在疾病進展後才出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊，僅憑身體感覺往往難以及早發現，因此是否接受篩檢成為早期發現的關鍵。

針對篩檢工具的選擇，洪嘉聰分析，傳統胸部X光為2D平面影像，對體積小或位置隱蔽的病灶辨識能力有限;一般劑量電腦斷層雖解析度較高，但輻射劑量相對偏高，不適合作為篩檢工具。相較之下，低劑量電腦斷層以較低輻射劑量從多角度掃描胸腔並重建立體影像，更有助於偵測微小肺結節。

傳統胸部X光僅約7%受檢者會出現疑似異常影像，而低劑量電腦斷層初次篩檢的陽性比例可提升至24%左右。（圖／資料照）

數據顯示，傳統胸部X光僅約7%受檢者會出現疑似異常影像，而低劑量電腦斷層初次篩檢的陽性比例可提升至24%左右，有助患者在尚未出現症狀前即接受治療。

洪嘉聰也說，現今早期肺癌的主流治療為單孔胸腔鏡手術，僅需在側胸開一個約2至3公分的傷口，即可完成病灶切除與縫合。若屬高齡或肺功能較差者，則可考慮冷凍消融治療，在影像導引下破壞癌細胞結構。只要能早期確診、及時治療，肺癌5年存活率可達9成，復發率約2至3成。

