戒菸3年竟肺癌末期！他靠「1方法」抗癌成功 5公分腫瘤消失了

記者蔣季容／台北報導

男子肺腺癌第四期，透過免疫療法抗癌成功。（示意圖／資料照）

南投一名45歲吳姓男子，6年前確診第四期肺腺癌，被告知若不治療，平均存活期僅4到6個月。後來在台中榮總胸腔腫瘤團隊的建議下，接受免疫治療合併化療，治療後體力與生活品質明顯改善，4至5公分的腫瘤幾乎消失，病情獲得良好控制。

吳男菸齡10幾年，並戒除3年，在39歲那年洗澡時摸到右頸鎖骨旁有個10元大小的硬塊，就醫後確診為第四期肺腺癌合併腦部多處轉移。台中榮總團隊進行免疫染色檢測，發現吳男腫瘤PD-L1指數高，且無標靶基因突變，是典型適合免疫治療的患者，因此啟動「免疫治療合併化療」。

治療後，吳男體力與生活品質明顯改善，這6年來腫瘤也成功受到控制，影像顯示，原本4到5公分的腦部腫瘤幾乎看不見，胸部病灶也獲良好控制。吳男目前也已重回職場，看著2名女兒成長，他覺得所有努力都值得。

台中榮總胸腔腫瘤科主任曾政森表示，隨著科技進步與精準醫療快速發展，第4期肺癌病患的治療已不再侷限於傳統模式，選項愈來愈多元。只要配合合適的療程與完善照護，許多患者不僅能長期存活，更能維持良好生活品質。

台中榮總胸腔腫瘤科醫師李柏昕進一步指出，精準醫療的核心在於為每位病人找到最適合、最有效、副作用最小的治療。若成功配對到合適的標靶藥物，療效通常顯著優於傳統化學治療，副作用也更少，其整體存活期普遍較傳統治療更長。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

