戒菸5年肺活量剩29%！退休焊工靠中醫半年升至40%

67歲退休焊接工陳先生菸齡40年，受慢性阻塞性肺病困擾15年以上，即便戒菸5年，肺活量仍降至29%。經分期論治調理半年後，肺活量提升至40%，擺脫氧氣機，生活品質大幅改善。

陳先生肺活量僅剩29%，屬重度功能受損，夜間需使用氧氣設備，遇天氣變化、空氣品質差時易急性喘促，合併痰多、胸悶，寒涼飲食後也常誘發不適。他因長期喘促及夜間使用氧氣影響睡眠，每晚需起床如廁5至6次，步行僅百米便難以為繼。

奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾診斷陳先生為「痰瘀互結、營衛不調、腎氣虛」，開立中藥調理兩週後，夜間喘促次數明顯減少，不再需要使用氧氣。持續治療四個月後，步行距離進步至1公里。半年後肺活量提升至40%，類固醇使用頻率降低，夜尿次數減少，睡眠品質明顯改善，已能一覺到天亮。

陳先生經中藥調理兩週後，夜間喘促次數明顯減少，不再需要使用氧氣。（示意圖／Pixabay）

梁祐爾表示，慢性阻塞性肺病常合併氣喘、心血管疾病、睡眠障礙、營養不良甚至肌少症，這些問題彼此影響形成惡性循環。長期吸菸會破壞肺部結構，即使戒菸，受損的肺部功能難以完全恢復，清痰能力下降加上免疫力弱，普通感冒就容易誘發急性惡化。

梁祐爾說明，中醫治療採取「分期調理」。急性發作期以散寒平喘、清除痰瘀為原則，協助快速緩解喘促。緩解期或穩定期則以補肺健脾、益氣養陰為原則，改善體質、提升免疫力。病程較久、反覆發作者以補腎納氣、活血通絡為原則，改善夜間喘與行走耐力，提升整體生活功能。

奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾。（圖／奇美醫院）

梁祐爾強調，加入中醫合療並非取代西醫藥物，而是從體質、症狀表現與誘發因素著手，透過辨證論治協助改善痰多、喘促、體力下降與睡眠不佳等問題。臨床經驗顯示，中西醫合療能減少呼吸道發作次數、改善活動耐受度與生活品質，也有助於降低類固醇使用頻率。

梁祐爾呼籲，慢性阻塞性肺病需長期觀察，病人不可因症狀好轉就自行停藥，以免引發急性發作。建議定期在西醫門診追蹤，配合中醫體質調理，透過中西醫整合照護穩定病情，才能打破「喘、累、病」的惡性循環。

