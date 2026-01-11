或考量川習會 美國撤銷中國無人機進口限制計畫

（中央社台北11日電）美國聯邦通訊委員會（FCC）去年12月以國家安全為由，禁止中國大疆（DJI）和道通智能（Autel）等新型外國無人機及關鍵零件的進口。不過8日已撤回該計劃。知情人士指，此舉可能與計畫於4月舉行的川習會有關。

路透社報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）2025年12月以國家安全為由，禁止進口包括中國大疆（DJI）和Autel等新型外國無人機及關鍵零件。

美國商務部去年9月曾表示，計劃發布規則，限制甚至禁止進口中國無人機，以解決資訊和通訊技術供應鏈問題。該提案10月8日正式送交白宮審查，但已於本周四（8日）正式被撤回。

根據網路上公布的紀錄，白宮和商務部就無人機提案舉行了多次會議，直至12月19日，並於12月11日與大疆官員會面。大疆表示，對中國製造的無人機實施全面限制「沒有必要、在概念上有缺陷，且會對美國相關利害關係人造成極大傷害」。

報導引述知情人士指出，撤銷決定或與美國總統川普（Donald Trump）將於4月與中國國家主席習近平會面有關。

南華早報引述國際危機組織（International Crisis Group）資深研究顧問韋恩（Ali Wyne）表示，「該決定突顯川普總統希望維持他與習近平主席去年10月達成的貿易架構，並確保他4月訪問北京時，兩國元首舉行友好會晤」。

大疆是全球最大無人機製造商，其在美國商用無人機市場的市占率超過50%。若納入列管名單意味著大疆、Autel及其他外國無人機公司將無法獲得FCC批准在美國銷售新型無人機或零組件，而獲得FCC許可是進口與銷售所必須。（編輯：廖文綺/朱建陵）1150111