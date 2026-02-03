【戟海計劃】小神盾艦依作戰需求 恐成逾6000噸神盾艦



國防部日前公布114年度下半年列管軍品清單，規劃在民國116年至122年間打造1艘潛艦救難艦外，也將籌獲玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、救難艦共6型艦艇的後續艦，外界解讀為強化國艦國造的戰力；不過，已編列1億4203萬元預算，進行「下一代作戰艦合約設計案」的小神盾艦案卻不在項目中，據了解，代號「戟海計劃」規劃6000噸巡防艦的合約設計案，今年內要進行開標作業，但經海軍內部再次評估作戰需求發現，該艦噸位可能會超過6000噸，達到7000噸以上，也就是從小神盾艦升級為神盾艦。

國防部公布去年度下半年列管軍品清單，為強化國艦國造戰力，除規劃在民國116年至122年間打造1艘潛艦救難艦外，也將籌獲玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、救難艦共6型艦艇的後續艦。圖為由台船承建、海軍萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」。（資料照片／張哲偉攝）

解放軍壓力未減 海軍將滾動式調整修正回原方案

另外，對於國防部對列管清單的項目，據了解，都是採滾動式調整，也就是清單內的項目、數量與規格都會依各軍種需求機動調整，這次公布清單是1年前規劃項目，與軍種目前實際規劃需求是有落差，例如海軍輕型巡防艦防空及反潛型，因重新檢討將防空型規格改變成為火力艦，因涉及重新設計與建造原型艦，會將整建案期程拉長，在解放軍對台軍事壓力未漸下，就不符合當初從震海案預算改為輕型巡防艦的述求，因此輕型巡防艦會修正回原建造方案。

洛克希德．馬丁交付第一片AN/SPY-7（V）1雷達給日本，將用於神盾系統搭載艦之上。（取自洛馬官網）

爭取向美採購主動相列雷達系統等裝備 噸位超6000噸

海軍「下一代作戰艦艇合約設計案」在2024年底貼出邀商公告，據了解，雖規劃為6000噸到6500噸之間的小神盾作戰艦，主要是規劃要有主動式相列雷達、可配置中科院研製的海弓三防空飛彈的垂發系統，以及雄二、雄三反艦飛彈等武器裝備，經海軍內部就可能獲得的艦載主動式相列雷達系統（美國洛馬公司的AN/SPY-7雷達系統），以及爭取向美採購標準六型防空飛彈，以及配置海弓三防空飛彈，基於安全性都需要美製的MK 41垂直發射系統，另發射單元也要增加，加上作戰艦同時要兼顧其巡航速度，其燃氣渦輪主機也需從2部增加到4部，增加裝備亦要考量艦體內部操作空間擴大等多項因素，與經初步評估噸位將會超過6500噸的規劃需求。

據了解，海軍輕型巡防艦防空型，以及康定級（拉法葉）軍艦的垂發系統，都是配置中科院研製華陽垂發系統，該系統是以發射海劍二防空飛彈為主，目前並未規劃加入海弓三防空飛彈。

雖目前海軍仍依計劃在今年執行下一代作戰艦艇合約設計工作，由廠商依海軍艦艇工作分類系統(SWBS-ship work breakdown system)， 提出管理與性能系統、結構系統、推進系統、電力系統、偵蒐系統、輔機系統、艤裝系統、武器系統、整合工程等設計圖說，但從海軍內部初估後，該艦噸位可能會超過6000噸，達到7000噸以上，也就是從小神盾艦升級為神盾艦。（責任編輯：卓琦）