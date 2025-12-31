截肢不言退 環保修行回甘人生

中清水慈濟志工甘素珍，在港務公司做清潔工作十多年，總是細心將資源回收分類、整理得井然有序，再交由環保車載回。她過去是紡織廠老闆娘，因操作機器意外，導致右手截肢。面對人生劇變，她沒有因此退卻，即使行動不便，仍持續投入慈濟志業，從環保到長照訪視，處處可見她默默付出的身影。

穿上外套的同時，右手也戴上了義肢，甘素珍騎著三輪機車，出發去上班。

在港務大樓擔任清潔工作10多年，甘素珍雖然只有左手能靈活運用，但每個角落打掃得一絲不苟。34歲那年，她在自家紡織廠工作時發生意外，導致右手截肢，人生一度陷入低潮。

慈濟志工 甘素珍：「很難走出來的那個，因為我跟人家不一樣了，很挫折 很難過，以後日子我怎麼走。」

在家人的陪伴下，她慢慢走出傷痛。921地震時，南投娘家受災，慈濟人的即時關懷，讓她深受感動，也開啟了投入志工服務的因緣。

甘素珍平時會把打掃工作，清出來的回收物，主動整理分類，再交由清水環保站載回處理。

慈濟志工 甘素珍：「心情是很開心的，因為你很甘願去做這些事情，沒有什麼難的，對啊 只要你肯做。」

慈濟志工 蔡玉增：「一雙手都已經沒辦法，做得像她這樣子，她把每一個東西都整理得非常地棒，我們帶回去環保站的時候，我們都很好整理。」

職場成了她實踐環保的修行道場，甘素珍也持續參與其他勤務，固定前往長照據點，為長輩服務。

慈濟志工 甘素珍：「爸媽給我這個身體，來做對的事情 再回饋他們，我就覺得這樣子付出很歡喜。」

失去一隻手，卻沒有失去對生命的熱情，甘素珍把每一天的工作，化成行善的起點，走出踏實的人生路。

