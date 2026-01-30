截肢困境不認命 自力更生再站起

彰化二林，60歲的慈濟關懷戶劉女士，五年前疑似因為接種疫苗，引發不良反應病危，為了保命不得已截肢。活到五十幾歲，突然失去雙手和雙腳，劉女士深陷痛苦，但是為了家人，她鼓起勇氣面對這艱難的考驗，也從台北公寓搬回娘家故鄉重新生活，慢慢訓練自己自力更生，堅強的她，身心狀態越來越好，簡單的家事可以自己來，選擇用正向心態過每一天。

腋下用力夾住掃把，截肢的雙手控制方向，劉女士緩緩清掃庭院，即使沒有雙手也失去雙腳，靠義肢站立，正常人能做的她盡量學。慈濟關懷戶 劉女士：「(掃地這個動作學多久)，差不多快一年吧，要控制那個掃把的穩定度，真的是學很久。」

不捨先生重擔一肩扛，劉女士想方設法打理生活，從台北公寓搬回娘家二林，這幾年，她像孩子一樣重新摸索，學平板、學做家事，每一天認真生活。 60歲的劉女士，原本跟正常人一樣生活，5年前疑似因為接種疫苗，引發不良反應，四肢壞死一度病危，當時為了保命醫師決定截肢。慈濟關懷戶 劉女士：「我是好好一個人，到了五十幾歲就手腳沒了，好像我自己也沒辦法接受。」

從無法面對到堅強生活，一路走來，劉女士的先生始終不離不棄照顧。劉女士的先生 黎先生：「她希望我們態度是正面的，然後會越來越好，她是希望這樣子，我們也會努力做到，讓她放心。」

劉女士原本是環保志工，搬回鄉下後，志工愛的接力陪伴，當初協助改善居家環境，打掉所有門檻，打造無障礙居住空間。慈濟志工 張順良：「每一個房間的出入都有障礙，所以我把障礙打掉，然後給她一個無障礙(空間)。」

慈濟志工 戴美娟：「可以透過她知道，人生即便遇到了這麼大的關卡，只要我們不放棄，永遠都還有希望。」

勇敢面對身體的殘缺，劉女士逐一克服難關，把生命憂鬱的灰活出色彩。

